Специализируется на защите "мажоров": чем известна адвокат, защищающая Колю Харьковского (фото)

Адвокат Инна Данилова ранее помогала харьковчанину, который справлял нужду у райотдела полиции

В эти минуты в суде Харькова избирают меру пресечения для 16-летнего Николая Харьковского, который, по словам очевидцев, был за рулем "Инфинити" и устроил смертельную аварию на проспекте Гагарина 26 октября. Интересы подозреваемого отстаивает адвокат Инна Данилова, которая уже имела дело с защитой так называемых "мажоров".

Об этом пишет харьковский сайт Newsroom.

Пять лет назад Инна Данилова, которая тогда носила фамилию Перепелица, защищала другого "мажора" — Алекса Бондаренко. Тот вместе с приятелем в 2015-м справил нужду под Шевченковским райотделом. А когда на улицу вышли копы, Алекс и вовсе демонстративно снял штаны. Уже в наручниках парень напал на журналиста, а после — хвастался большими связями.

Тогда благодаря Инне Перепелице "писающему мажору", как прозвали Бондаренко в сети, удалось отделаться лишь штрафом в 12750 гривен. Впрочем, уже через пару месяцев Алекс отметился вновь: размахивал травматом в кафе на Данилевского.

Инна Данилова в Инстаграмме позирует с оружием, делится кулинарными рецептами и фото детей

Напомним, инцидент с Харьковским случился около 20:45 на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда. Поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека.

Напомним, в сеть слили видео с телефонов друзей Николая Харьковского, которое они снимали, катаясь ночным Харьковом перед автокатастрофой.