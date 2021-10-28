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Спеціалізується на захисті "мажорів": чим відома адвокат, яка захищає Колю Харківського (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Інна Данилова у суді перед захистом Миколи Харківського Новина оновлена 28 жовтня 2021, 11:16
Інна Данилова у суді перед захистом Миколи Харківського

Адвокат Інна Данилова раніше допомагала харків’янину, який справляв потребу біля райвідділу поліції

У ці хвилини в суді Харкова обирають запобіжний захід для 16-річного Миколи Харківського, який, за словами очевидців, був за кермом "Інфініті" та влаштував смертельну аварію на проспекті Гагаріна 26 жовтня. Інтереси підозрюваного відстоює адвокат Інна Данилова, яка вже мала справу із захистом так званих "мажорів".

Про це пише харківський сайт Newsroom.

П’ять років тому Інна Данилова, яка тоді мала прізвище Перепелиця, захищала іншого "мажора" — Алекса Бондаренка. Той разом із приятелем в 2015-му справив потребу під Шевченківським райвідділом. А коли на вулицю вийшли копи, Алекс демонстративно зняв штани. Вже в наручниках хлопець напав на журналіста, а потім хвалився великими зв’язками.

Тоді завдяки Інні Перепелиці "писаючому мажору", як прозвали Бондаренка в мережі, вдалося відбутися лише штрафом у 12750 гривень. Втім, уже за кілька місяців Алекс відзначився знову: розмахував травматом у кафе на Данилевського.

Інна Данилова в Інстаграмі позує зі зброєю, ділиться кулінарними рецептами та фото дітей
Інна Данилова в Інстаграмі позує зі зброєю, ділиться кулінарними рецептами та фото дітей

Нагадаємо, інцидент із Харківським трапився близько 20:45 на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда. Потік машин тільки-но почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.

Водій Chevrolet загинув на місці, в той час як водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зараз у реанімації перебуває троє людей.

Нагадаємо, у мережу злили відео з телефонів друзів Миколи Харківського, яке вони знімали, катаючись нічним Харковом перед автокатастрофою.

Теги:
#ДТП #Харків #Адвокат #Мажори
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