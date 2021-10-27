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Із Infinity під крапельницю: що відомо про 16-річну дівчину харківського лихача (фото, відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Ліза була на передньому сидінні у кросовері, від якого майже нічого не залишилося Новина оновлена 27 жовтня 2021, 15:05
Ліза була на передньому сидінні у кросовері, від якого майже нічого не залишилося

Напередодні аварії 16-річна харків’янка ділилася фотографіями елітної машини в "Інстаграмі"

Всього за годину до резонансної ДТП у Харкові, де 16-річний Микола Харківський на Infinity протаранив Chevrolet Aveo, його дівчина Єлизавета постила фотографії кросовера, на якому згодом друзі і ганяли містом.

Сторі Ліза виклала на своїй сторінці в "Інстаграмі".

Авто Колі Харківського перед ДТП
Авто Колі Харківського перед ДТП

Судячи з фотографій, автомобіль не був новим, тому що на панелі приладів вже велика кількість накатаних кілометрів. У збережених є також фото із салону цієї Infinity, судячи з чого Микола катав друзів у ній не вперше.

Інфініті Миколи Харківського
Інфініті Миколи Харківського

Інформація про характер травм, які дістала Ліза, залишається невідомою. Остання історія з "Інстаграма" — лікарняна палата та крапельниця.

16-річна Ліза зустрічається з Миколою та запостила у соцмережі фото його машини
16-річна Ліза зустрічається з Миколою та запостила у соцмережі фото його машини

Раніше родичі інших постраждалих казали, що 16-річна дівчина під час ДТП була на передньому пасажирському сидінні і зараз нібито перебуває у реанімації у тяжкому стані. Рідні Миколи Харківського допомогу їй нібито не пропонували, проте ця інформація ЗМІ поки що залишається непідтвердженою. Кажуть, що Ліза – зі звичайної родини.

Ліза Дусік — зі звичайної родини
Ліза Дусік — зі звичайної родини

Інцидент трапився близько 20:45 26 жовтня на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда, — потік машин тільки почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.

Водій Chevrolet загинув на місці, в той час як водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зараз у реанімації перебуває троє людей.

Винуватцем аварії виявився місцевий "мажор", 16-річний Микола, який раніше вже відрізнявся низкою скандалів, серед яких стрілянина в супермаркеті, конфлікти з копами, регулярні порушення правил дорожнього руху.

Теги:
#ДТП #Харків #Аварія #Мажори
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