Из Infinity под капельницу: что известно о 16-летней девушке харьковского лихача (фото, видео)
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Накануне аварии 16-летняя харьковчанка делилась фотографиями элитной машины в "Инстаграмме"
Всего за час до резонансного ДТП в Харькове, где 16-летний Николай Харьковский на Infinity протаранил Chevrolet Aveo, его девушка Елизавета постила фотографии кроссовера, на котором впоследствии друзья и гоняли по городу.
Стори Лиза выложила на своей странице в "Инстаграмме".
Судя по фотографиям, автомобиль не был новым, так как на приборной панели уже внушительное количество накатанных километров. В сохраненных есть также фото из салона этой Infinity, судя по чему Николай катал друзей в ней не впервые.
Информация о характере травм, которые получила Лиза, остается неизвестной. Последняя история из "Инстаграмма" — больничная палата и капельница.
Ранее родственники других пострадавших говорили, что 16-летняя девушка во время ДТП была на переднем пассажирском сидении и сейчас якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии. Родные Николая Харьковского помощь ей якобы не предлагали, однако данная информация СМИ пока остается неподтвержденной. Говорят, что Лиза — из обычной семьи.
Инцидент случился около 20:45 26 октября на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда, — поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.
Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека.
Виновником аварии оказался местный "мажор", 16-летний Николай, который ранее уже отличался рядом скандалов, среди которых стрельба в супермаркете, конфликты с копами, регулярные нарушения ПДД.
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