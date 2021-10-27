Из Infinity под капельницу: что известно о 16-летней девушке харьковского лихача (фото, видео)

Накануне аварии 16-летняя харьковчанка делилась фотографиями элитной машины в "Инстаграмме"

Всего за час до резонансного ДТП в Харькове, где 16-летний Николай Харьковский на Infinity протаранил Chevrolet Aveo, его девушка Елизавета постила фотографии кроссовера, на котором впоследствии друзья и гоняли по городу.

Стори Лиза выложила на своей странице в "Инстаграмме".

Инфинити Коли Харьковского перед аварией

Судя по фотографиям, автомобиль не был новым, так как на приборной панели уже внушительное количество накатанных километров. В сохраненных есть также фото из салона этой Infinity, судя по чему Николай катал друзей в ней не впервые.

Инфинити Николая Харьковского

Информация о характере травм, которые получила Лиза, остается неизвестной. Последняя история из "Инстаграмма" — больничная палата и капельница.

16-летняя Лиза встречается с Николаем и запостила в соцсети фото его машины

Ранее родственники других пострадавших говорили, что 16-летняя девушка во время ДТП была на переднем пассажирском сидении и сейчас якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии. Родные Николая Харьковского помощь ей якобы не предлагали, однако данная информация СМИ пока остается неподтвержденной. Говорят, что Лиза — из обычной семьи.

Лиза Дусик - из обычной семьи

Инцидент случился около 20:45 26 октября на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда, — поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека.

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Виновником аварии оказался местный "мажор", 16-летний Николай, который ранее уже отличался рядом скандалов, среди которых стрельба в супермаркете, конфликты с копами, регулярные нарушения ПДД.