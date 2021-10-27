Укр

Из Infinity под капельницу: что известно о 16-летней девушке харьковского лихача (фото, видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
188
Лиза была на переднем сидении в кроссовере, от которого почти ничего не осталось Новость обновлена 27 октября 2021, 15:05
Лиза была на переднем сидении в кроссовере, от которого почти ничего не осталось

Накануне аварии 16-летняя харьковчанка делилась фотографиями элитной машины в "Инстаграмме"

Всего за час до резонансного ДТП в Харькове, где 16-летний Николай Харьковский на Infinity протаранил Chevrolet Aveo, его девушка Елизавета постила фотографии кроссовера, на котором впоследствии друзья и гоняли по городу. 

Стори Лиза выложила на своей странице в "Инстаграмме".

Инфинити Коли Харьковского перед аварией
Инфинити Коли Харьковского перед аварией

Судя по фотографиям, автомобиль не был новым, так как на приборной панели уже внушительное количество накатанных километров. В сохраненных есть также фото из салона этой Infinity, судя по чему Николай катал друзей в ней не впервые.

Инфинити Николая Харьковского
Инфинити Николая Харьковского

Информация о характере травм, которые получила Лиза, остается неизвестной. Последняя история из "Инстаграмма" — больничная палата и капельница.

16-летняя Лиза встречается с Николаем и запостила в соцсети фото его машины
16-летняя Лиза встречается с Николаем и запостила в соцсети фото его машины

Ранее родственники других пострадавших говорили, что 16-летняя девушка во время ДТП была на переднем пассажирском сидении и сейчас якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии. Родные Николая Харьковского помощь ей якобы не предлагали, однако данная информация СМИ пока остается неподтвержденной. Говорят, что Лиза — из обычной семьи.

Лиза Дусик - из обычной семьи
Лиза Дусик - из обычной семьи

Инцидент случился около 20:45 26 октября на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда, — поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека

Виновником аварии оказался местный "мажор", 16-летний Николай, который ранее уже отличался рядом скандалов, среди которых стрельба в супермаркетеконфликты с копами, регулярные нарушения ПДД.

Теги:
#ДТП #Харьков #Авария #Мажоры
Резонансная авария на Одесской в Харькове
Харьков
Авария в Харькове: что известно о Николае Харьковском и его родителях
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Резонансная авария на Одесской в Харькове
Авария в Харькове: что известно о Николае Харьковском и его родителях
Дата публикации
Категория
Обладательница звания "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук
Мисс Украина Александра Яремчук: "Я считаю себя красивой, но, как и у всех девушек, есть свои тараканы в голове"
Дата публикации
Категория
Дмитрий Гордон
Гордона выдворили из Грузии — он списал всё на Саакашвили
Дата публикации
Категория
Самолет Qatar Airways
"Вычеркиваем": популярная авиакомпания оскандалилась полетами в Украину через Россию
Дата публикации
Категория
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов
Можно ли ездить по Украине без вакцинации? Ответы на все вопросы