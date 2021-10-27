Укр

Серьезно пострадала: 16-летняя девушка харьковского лихача записала видео из больницы

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Все, что осталось от "Инфинити", в котором было 4 человека Новость обновлена 27 октября 2021, 13:47
Все, что осталось от "Инфинити", в котором было 4 человека

16-летняя Лиза находится в сознании и даже поделилась видео, как находится под капельницей

Стало известно о состоянии пострадавших в резонансной аварии в Харькове, где 16-летний Николай на Infiniti протаранил Chevrolet Aveo, убив водителя. Рядом с ним на переднем сиденье находилась его девушка — 16-летняя Лиза, которая сейчас находится в реанимации в неотложке.

По информации местного сайта Newsroom, состояние девушки тяжелое. Она якобы из бедной семьи и родители не могут оплатить дорогостоящее лечение, хотя какие у нее диагностировали травмы — пока неизвестно. Сестра другого пострадавшего Мария говорит, что ни с ними, ни с родными Лизы никто из семьи Николая не связывался и помощи не предлагал.

По всей видимости, Лиза находится в сознании: в ее "Инстаграмме" 27 октября появилось видео из реанимации, где харьковчанка находится под капельницей.

Напомним, что девушке (сестре 20-летнего Михаила) удалось пообщаться с братом до его госпитализации. Он рассказал, что Николай со своей девушкой Лизой сидели спереди, друзья — сзади. Мария со слов брата говорит, что подросток хватался автомобилем, подгазовывал и говорил, что "права ему подарили родители". Михаил, по словам сестры, получил множественные травмы головы, так как вылетел через окно автомобиля и ударился об столб. Он также находится в реанимации.

Инцидент случился около 20:45 на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда, — поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека

В ТОП-5 самых страшных аварий Харькова — гибель детей на остановках, сбегающие отпрыски топ-чиновников за рулем и разъяренная толпа очевидцев, которая пыталась линчевать убийцу на дороге  

Виновником аварии оказался местный "мажор", 16-летний Николай, который ранее уже отличался рядом скандалов, среди которых стрельба в супермаркетеконфликты с копами, регулярные нарушения ПДД.

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#ДТП #Харьков #Авария #Мажор
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