Серйозно постраждала: 16-річна дівчина харківського лихача записала відео з лікарні

16-річна Ліза перебуває у свідомості і навіть поділилася відео, як знаходиться під крапельницею

Стало відомо про стан одного з постраждалих у резонансній аварії у Харкові, де 16-річний Микола на Infiniti протаранив Chevrolet Aveo, вбивши водія. Поруч із ним на передньому сидінні знаходилася його дівчина — 16-річна Ліза, яка зараз перебуває в реанімації.

За інформацією місцевого сайту Newsroom, стан дівчини тяжкий. Вона нібито з бідної родини і батьки не можуть сплатити за дороге лікування, хоча які у неї діагностували травми — поки що невідомо. Сестра іншого постраждалого Марія каже, що ні з ними, ні з рідними Лізи ніхто із сім’ї Миколи не зв’язувався та допомоги не пропонував.

Очевидно, Ліза перебуває у свідомості: у її "Інстаграмі" 27 жовтня з’явилося відео з реанімації, де харків’янка знаходиться під крапельницею.

Нагадаємо, що дівчині (сестрі 20-річного Михайла) вдалося поспілкуватися із братом до його госпіталізації. Він розповів, що Микола зі своєю дівчиною Лізою сиділи попереду, друзі ззаду. Марія зі слів брата каже, що підліток хизувався автомобілем, підгазовував і казав, що "права йому подарували батьки". Михайло, за словами сестри, отримав множинні травми голови, тому що вилетів через вікно автомобіля та вдарився об стовп. Він також перебуває у реанімації.

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Інцидент ітрапився близько 20:45 на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда, — потік машин тільки почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.

Водій Chevrolet загинув на місці, в той час як водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зараз у реанімації перебуває троє людей.