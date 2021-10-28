"С*ка, світлофор": у мережу злили відео з авто Миколи Харківського в ніч ДТП

Машина "літала" містом на швидкості від 160 км/год і більше

Друзі 16-річного Миколи Харківського, якого вважають винуватцем серйозної автокатастрофи у Харкові 26 жовтня, знімали свою фатальну поїздку на телефони.

Відеозаписи, котрі підтверджують небезпечний стиль їзди 16-річного водія, опублікували в Telegram-каналі "Харків NOW".

Наразі Коля Харківський перебуває під слідством, але з поліцейськими співпрацювати відмовляється. Натомість у ніч ДТП він багато говорив, незважаючи на те, що знаходився за кермом і вичавлював з автомобіля максимально можливу швидкість.

"Щас скажу, коли двісті буде", — чути голос водія на одному з відео.

Після цього підліток був змушений трохи зменшити швидкість, що удостоїлося невтішного коментаря: "С*ка, світлофор!"

Загалом у мережу потрапило три ролики, які підтверджують шалену швидкість, з якою авто пересувалося Харковом, і не раз проігнорований червоний сигнал світлофора. У різні моменти часу водій говорить про швидкість від 160 до 200 км/год.

Також на одному із відеозаписів Харківський із захопленням повідомляє, що ледь не збив пішохода на одній із "зебр", повз яку промчав.

"Я ледве його не за**ярив", — каже хлопець, викликаючи смішки у своїх пасажирів.

Попереджаємо: на відео присутня нецензурна лайка!

Як повідомили у згаданому каналі, доступ до відео придбали місцеві активісти зі спільноти "Хантерс Харків" Станіслав Жадан та Віталій Бичак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке покарання може загрожувати 16-річному водієві Infiniti та чому він може потрапити під амністію.