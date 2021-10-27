Харківський може сісти на 8 років: прокуратура винесла підозру винуватцю ДТП у Харкові

Винуватця ДТП хочуть взяти під варту.

Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному Миколі Харківському, який став винуватцем смертельної ДТП у Харкові.

Про це інформує прес-служба міської прокуратури.

У повідомленні нагадується, що аварія сталася на перехресті вулиці Одеської та проспекту Гагаріна близько 20:40. Внаслідок аварії загинув 58-річний чоловік, який перебував за кермом "Шевроле", в який влетів "Інфініті" Харківського.

Ще трьох пасажирів "Інфініті" — двох молодих людей 19 років і 16-річну дівчину — доправили до лікарні з тяжкими травмами.

"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

Якщо вина підлітка буде доведена, то йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі із забороною на керування транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялося раніше, батько Харківського вважає, що його сина намагалися підставити, а сам він не міг сидіти за кермом "Інфініті".

Тим часом у мережі вже з’явилася інформація, що одному з постраждалих нібито пропонують велику суму грошей, якщо той візьме на себе провину.

Варто зазначити, що 16-річний хлопець і раніше потрапляв у скандали. Зокрема у 2019 році проти нього було відкрито кримінальну справу за те, що той стріляв у людей із пневматичної зброї у місцевому супермаркеті. Крім того, на своїй сторінці він викладав відео, на якому посилав на три відомі літери поліцейського.