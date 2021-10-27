Харьковский может сесть на 8 лет: прокуратура вынесла подозрение виновнику ДТП в Харькове

Виновника ДТП хотят взять под стражу.

Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему Николаю Харьковскому, который стал виновником смертельного ДТП в Харькове.

Об этом информирует пресс-служба городской прокуратуры.

В сообщении напоминается, что авария случилась на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина около 20:40. Вследствие аварии погиб 58-летний мужчина, который находился за рулем "Шевроле", в который влетел "Инфинити" Харьковского.

Еще трое пассажиров "Инфинити" — двое молодых людей 19 лет и 16-летняя девушка были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Если вина подростка будет доказана, то ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы с запретом на вождение траспортных средств на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее, отец Харьковского считает, что его сына пытались подставить, а сам он не мог сидеть за рулем "Инфинити".

Тем временем в сети уже появилась информация, что одному из пострадавших якобы предлагают крупную сумму денег, если тот возьмет вину на себя.

Стоит отметить, что 16-летний парень и до этого попадал в скандалы. В частности в 2019 году против него было открыто уголовное дело за то, что тот стрелял в людей из пневматического оружия в местном супермаркете. Кроме того, на своей странице он выкладывал видео, на котором посылал на три известных буквы полицейского.