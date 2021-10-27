Виновником аварии в Харькове хотят выставить пострадавшего - ему предложили вознаграждение

У задержанного Николая Харьковского водительских прав не было.

Одному из пассажиров Infinity, которые пострадали в ДТП на Гагарина в Харькове, предлагают деньги за то, чтобы он взял вину на себя.

Об этом сообщает местный Телеграм-канал "ХС".

По их данным речь идет о Валерии. Такой информацией с пабликом поделилась сестра одного из пострадавших.

Валерий в данный момент находится в реанимации с другими пострадавшими из того же автомобиля. Ранее "Телеграф" сообщал, что отец задержанного Николая Харьковского выдвигал версию, что за рулем мог находиться не его сын.

Полиция сообщила, что у 16-летнего молодого человека, которого называют виновником аварии, не только нет водительских прав, но и уже были ранее проблемы с законом и судимость.

Напомним, 26 октября на пересечении крупных городских автомагистралей в Харькове Infinity под управлением подростка врезалась в Chevrolet, водитель которого скончался на месте аварии.

Удар был такой силы, что детали авто разметало по дороге, зацепив другие автомобили.

Страницу Николая Харьковского в соцсетях изменили после ДТП.

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В аварии пострадала и его девушка — она собирает на лечение через Инстаграм. Девушка сообщила о серьезных травмах — раздробленной кости и повреждениях внутренних органов. Ей уже провели одну операцию.