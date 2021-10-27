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Без водительского удостоверения, но с условным сроком: новые подробности о подростке-участнике ДТП в Харькове

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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У водителя "Инфинити" не было удостоверения. Фото с места аварии в Харькове Новость обновлена 27 октября 2021, 16:08
У водителя "Инфинити" не было удостоверения. Фото с места аварии в Харькове

Правоохранители подтвердили, что парень не первый раз привлекается к ответственности, в том числе уголовной.

У водителя "Инфинити", который ехал на запрещенный свет в Харькове в районе Одесской 26 октября, нет водительского удостоверения, поскольку он несовершеннолетний. К моменту аварии еще и действовал условный срок наказания. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела Следственного управления полиции в Харьковской области Александр Умников, передает "Телеграф".

Как выяснили полицейские, 16-летний молодой человек уже привлекался к ответственности.

Так, в сентябре этого года его задержали патрульные и оштрафовали за отсутствие водительского удостоверения. Составлено два административных протокола, но судебное разбирательство еще продолжается.

К тому же он совершил уголовное правонарушение, за что несовершеннолетний харьковчанин получил условное наказание.

"В июле этого года водитель автомобиля "Инфинити" действительно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время есть приговор Червонозаводского суда города Харькова. Он приговорен по ч.1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины к двум годам лишения свободы с условным отбыванием наказания на один год. Его осудили за умышленное причинение телесных повреждений средней степени тяжести", — сообщил Умников.

В полиции говорят, что несовершеннолетний водитель "японца" сразу после столкновения сдал анализы — алкоголь или наркотики не обнаружены. В настоящее время молодой человек, который учится в одном из техникумов Харькова, находится в изоляторе временного содержания.

Правоохранители намерены взять злоумышленника под стражу. Среди рисков, влияющих на такое решение, "условия" и отсутствие удостоверения.

Напомним, в сети активно обсуждают личность водителя "Инфинити". 16-летним водителем вероятно мог быть Николай Харьковский. Накануне аварии он опубликовал видео с веселыми "покатушками" по городу.

Как писал "Телеграф", дочь погибшего на месте ДТП водителя "Шевроле" Анастасия Носова записала видеообращение и обратилась за помощью.

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#ДТП #Авария #Харків
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