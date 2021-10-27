Без водійського посвідчення, але з умовним терміном: нові подробиці про підлітка-учасника ДТП у Харкові

Правоохоронці підтвердили, що хлопець не перший раз притягається до відповідальності, в тому числі — кримінальної

Водій "Інфініті", який їхав на заборонене світло в Харкові в районі Одеської 26 жовтня, не має водійського посвідчення, адже є неповнолітнім. На момент аварії щодо нього діяв умовний термін покарання. Про це на брифінгу повідомив начальник відділу Слідчого управління поліції в Харківській області Олександр Умніков, передає "Телеграф".

Як з’ясували поліцейські, 16-річний хлопець вже притягувався до відповідальності.

Так, у вересні цього року його затримали патрульні та оштрафували за відсутність водійського посвідчення. Складено два адміністративні протоколи, але судовий розгляд ще триває.

До цього ж він скоїв кримінальне правопорушення, за що неповнолітній харків’янин отримав умовне покарання.

"У липні цього року водій автомобіля "Інфініті" дійсно притягувався до кримінальної відповідальності. На цей час є вирок Червонозаводського суду міста Харкова. Він засуджений за ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України до двох років позбавлення волі з умовним відбуванням покарання на один рік. Його засудили за умисне спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості", — повідомив Умніков.

У поліції кажуть, що неповнолітній водій "японця" одразу після зіткнення здав аналізи – алкоголю чи наркотиків не виявлено. Наразі хлопець, який навчається в одному з технікумів Харкова, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці мають намір взяти зловмисника під варту. Серед ризиків, які впливають на таке рішення, чинність "умовки" та відсутність посвідчення.

Нагадаємо, в мережі активно обговорюють особистість водія "Інфініті". 16-літнім водієм ймовірно міг бути Микола Харківський. Напередодні аварії він опублікував відео з веселими "покатушками" містом.

Як писав "Телеграф", донька загиблого на місці ДТП водія "Шевроле" Анастасія Носова записала відеозвернення і звернулася по допомогу.