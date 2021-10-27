"Потрібна операція, щоб ходити": для дівчини харківського "мажора" після ДТП відкрили збір грошей

Ліза каже, що у неї роздроблена кістка та прооперований живіт

Постраждала в аварії на проспекті Гагаріна 16-річна Ліза Дусік — дівчина Миколи Харківського, який розбив свій "Інфініті" з друзями, що призвело до загибелі водія Chevrolet, просить про допомогу.

На своїй сторінці в "Інстаграмі" дівчина опублікувала номер банківської картки та просить грошову допомогу на складну операцію.

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"Я ніколи не просила допомоги, але зараз ситуація склалася таким чином. Я зараз перебуваю в лікарні з роздробленою кісткою, і мені потрібна операція, щоб повноцінно ходити. Одна операція на животі вчора вже пройшла, завтра мене переводять на Салтівку, і там уже буде операція на нозі", — описує свій стан Ліза.

Ліза Дусік звернулася за допомогою після ДТП

Нагадаємо, що, на відміну від Миколи, якого в мережі називають "мажором", Ліза Дусік із звичайної родини. Близькі інших постраждалих кажуть, що родина Харківського ні їм, ні Лізі жодної допомоги не запропонувала.

16-річна Ліза була на передньому сидінні та сильно постраждала

Раніше "Телеграф" повідомляв, що інцидент трапився близько 20:45 26 жовтня на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда. Потік машин тільки-но почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.

Водій Chevrolet загинув на місці, в той час як водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зараз у реанімації перебуває троє людей.