"Потрібна операція, щоб ходити": для дівчини харківського "мажора" після ДТП відкрили збір грошей
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Ліза каже, що у неї роздроблена кістка та прооперований живіт
Постраждала в аварії на проспекті Гагаріна 16-річна Ліза Дусік — дівчина Миколи Харківського, який розбив свій "Інфініті" з друзями, що призвело до загибелі водія Chevrolet, просить про допомогу.
На своїй сторінці в "Інстаграмі" дівчина опублікувала номер банківської картки та просить грошову допомогу на складну операцію.
"Я ніколи не просила допомоги, але зараз ситуація склалася таким чином. Я зараз перебуваю в лікарні з роздробленою кісткою, і мені потрібна операція, щоб повноцінно ходити. Одна операція на животі вчора вже пройшла, завтра мене переводять на Салтівку, і там уже буде операція на нозі", — описує свій стан Ліза.
Нагадаємо, що, на відміну від Миколи, якого в мережі називають "мажором", Ліза Дусік із звичайної родини. Близькі інших постраждалих кажуть, що родина Харківського ні їм, ні Лізі жодної допомоги не запропонувала.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що інцидент трапився близько 20:45 26 жовтня на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда. Потік машин тільки-но почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.
Водій Chevrolet загинув на місці, в той час як водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зараз у реанімації перебуває троє людей.
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