Укр

"Требуется операция, чтобы ходить": для девушки харьковского "мажора" после ДТП открыли сбор денег

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Девушка нуждается в деньгах на сложную операцию Новость обновлена 27 октября 2021, 15:01
Девушка нуждается в деньгах на сложную операцию

Лиза говорит, что у нее раздроблена кость и прооперирован живот

Пострадавшая в резонансной аварии на проспекте Гагарина 16-летняя Лиза Дусик — девушка Николая Харьковского, разбившего свой "Инфинити" с друзьями, что привело к гибели водителя Chevrolet, просит о помощи. 

На своей странице в "Инстаграмме" девушка опубликовала номер банковской карты и просит денежную помощь на сложную операцию.

"Я никогда не просила помощи, но сейчас ситуация сложилась таким образом. Я сейчас нахожусь в больнице с раздробленной костью, и мне требуется операция, чтобы полноценно ходить. Одна операция на животе вчера уже прошла, завтра меня переводят на Салтовку, и там уже будет операция на ноге", — описывает свое состояние Лиза.

Лиза Дусик обратилась за помощью после ДТП
Лиза Дусик обратилась за помощью после ДТП

Напомним, что, в отличие от Николая, которого в сети называют "мажором", Лиза Дусик из обычной семьи. Близкие других пострадавших говорят, что семья Харьковского ни им, ни Лизе никакую помощь не предложила.

16-летняя Лиза была на переднем сидении и сильно пострадала
16-летняя Лиза была на переднем сидении и сильно пострадала

Ранее "Телеграф" сообщал, что инцидент случился около 20:45 26 октября на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда. Поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека

Теги:
#Харьков #Авария #Мажор #Сбор денег
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