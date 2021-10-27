"Требуется операция, чтобы ходить": для девушки харьковского "мажора" после ДТП открыли сбор денег
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Лиза говорит, что у нее раздроблена кость и прооперирован живот
Пострадавшая в резонансной аварии на проспекте Гагарина 16-летняя Лиза Дусик — девушка Николая Харьковского, разбившего свой "Инфинити" с друзьями, что привело к гибели водителя Chevrolet, просит о помощи.
На своей странице в "Инстаграмме" девушка опубликовала номер банковской карты и просит денежную помощь на сложную операцию.
"Я никогда не просила помощи, но сейчас ситуация сложилась таким образом. Я сейчас нахожусь в больнице с раздробленной костью, и мне требуется операция, чтобы полноценно ходить. Одна операция на животе вчера уже прошла, завтра меня переводят на Салтовку, и там уже будет операция на ноге", — описывает свое состояние Лиза.
Напомним, что, в отличие от Николая, которого в сети называют "мажором", Лиза Дусик из обычной семьи. Близкие других пострадавших говорят, что семья Харьковского ни им, ни Лизе никакую помощь не предложила.
Ранее "Телеграф" сообщал, что инцидент случился около 20:45 26 октября на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда. Поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.
Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека.
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