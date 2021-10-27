"Требуется операция, чтобы ходить": для девушки харьковского "мажора" после ДТП открыли сбор денег

Лиза говорит, что у нее раздроблена кость и прооперирован живот

Пострадавшая в резонансной аварии на проспекте Гагарина 16-летняя Лиза Дусик — девушка Николая Харьковского, разбившего свой "Инфинити" с друзьями, что привело к гибели водителя Chevrolet, просит о помощи.

На своей странице в "Инстаграмме" девушка опубликовала номер банковской карты и просит денежную помощь на сложную операцию.

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"Я никогда не просила помощи, но сейчас ситуация сложилась таким образом. Я сейчас нахожусь в больнице с раздробленной костью, и мне требуется операция, чтобы полноценно ходить. Одна операция на животе вчера уже прошла, завтра меня переводят на Салтовку, и там уже будет операция на ноге", — описывает свое состояние Лиза.

Лиза Дусик обратилась за помощью после ДТП

Напомним, что, в отличие от Николая, которого в сети называют "мажором", Лиза Дусик из обычной семьи. Близкие других пострадавших говорят, что семья Харьковского ни им, ни Лизе никакую помощь не предложила.

16-летняя Лиза была на переднем сидении и сильно пострадала

Ранее "Телеграф" сообщал, что инцидент случился около 20:45 26 октября на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда. Поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека.