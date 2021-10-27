Аварія в Харкові: що відомо про Миколу Харківського та його батьків

Батьки 16-річного підлітка у розлученні вже кілька років

У Харкові у вівторок, 26 жовтня, близько 20:40 на перехресті вулиць Гагаріна та Одеська сталася резонансна ДТП. 16-річний хлопець пронісся на Infinity зі швидкістю понад 100 км/год на заборонний сигнал світлофора, зіткнувшись із Chevrolet, 58-річний водій якого помер на місці. Поліція поки що не називає імені ймовірного винуватця аварії, але в мережі вже з’явилися дані про нього та попередні події, пов’язані з ним.

"Телеграф" дізнався, хто міг бути за кермом "японця" і що відомо про його батьків.

Хто такий Микола Харківський

16-річний підліток Микола Харківський не вперше стає героєм місцевих новин. Близько двох років тому він відкрив стрілянину з пневматичної зброї у супермаркеті. Підліток ображав одну з однолітків, за дівчину зважилися заступитися брат і мама. Проте спроба прояснити конфлікт закінчилася стріляниною. На щастя, усі живі. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї).

В Instagram хлопець підписаний як "М’ясокомбінат", але відразу ж після аварії його сторінку було видалено.

Сторінка Миколи Харківського у Instagram

Проте журналісти встигли зберегти деякі публікації, де Микола вихваляється покатушками містом, а ще нецензурно спілкується з правоохоронцями та посилає їх матом.

За даними нашого джерела, разом із Миколою в авто 26 жовтня перебували 19-річний Валерій Карякін, 20-річний Михайло Баранов та 16-річна дівчина Миколи Єлизавета Дусік. У поліції повідомляють, що всі троє зараз перебувають у реанімації.

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Що відомо про родину Миколи Харківського

Батьком Миколи, ймовірно, є місцевий підприємець Михайло Харківський. Серед акаунтів, на які підписаний Микола, є сторінка "Міші Харківського" під ніком meat baron. Схожого чоловіка можна побачити і на відео із супермаркету.

Сторінка Михайла Харківського у Instagram

Скріншот відео

За даними сервісу Youcontrol, ФОП Михайла Харківського займається оптовою торгівлею м’ясними продуктами.

У місцевих пабликах пишуть, що з дружиною – Мариною Дегтяр – чоловік розлучився у 2017 році, нерідко зловживає спиртним, а забезпеченням сина займається мама. Як повідомляє "Обозреватель", мати підлітка проживає в Австралії.

За даними сервісу Youcontrol, Марина Дегтяр керує компанією "Фінансова ініціатива", яка займається брокерськими послугами. Наразі фірма перебуває у стані припинення.

Нагадаємо, водієм "Шевроле", який загинув в аварії, виявився 58-річний Ігор Носов. Його дочка Анастасія вперше публічно відреагувала на те, що трапилося, і записала відеозвернення.