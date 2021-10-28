Чи Сяде Коля Харківський? П’ять висновків після першого засідання суду щодо аварії у Харкові

"Телеграф" стежить за справою про ДТП на Одеській та побував на першому засіданні, де обирали запобіжний захід Миколі Харківському

У четвер, 28 жовтня, у Харкові відбулося перше засідання у справі про аварію на перетині вулиці Одеської та проспекту Гагаріна. До Київського райсуду прибуло багато журналістів. Щоправда, всім до зали суду потрапити не вдалося – кількість присутніх обмежена до 10 у зв’язку з карантином.

Як пройшло це засідання, про що свідчить поведінка Миколи Харківського та його захисту та чи чекати справедливого вироку – відповіді у матеріалі "Телеграфа".

Як поводяться Харківський та його захист

Як розповіла адвокат Інна Данилова, поки що її підзахисний – 16-річний Микола Харківський – не поділився подробицями того злощасного дня. Після того, що сталося, зазначає юрист, хлопець був у шоці. Цим вона зумовлює і подальшу реакцію Колі. Як розповіли в прокуратурі, харків’янин називався чужим ім’ям, дзвонив і повідомляв про викрадення авто, ховався у туалеті лікарні.

Як пояснила сторона захисту, Миколі потрібно прийти до тями після травми голови.

"Він трохи прийде до тями і тоді, можливо, щось згадає більш детально і зможе дати свідчення вже логічно", — сказала Данилова.

Але Данилова підкреслює: Коля сприяє, а не перешкоджає слідству. Хоча й захист обвинуваченого не погоджується із запобіжним заходом – утриманням під вартою на 60 діб без права внесення застави – апеляцію подавати не планують.

Поки що Коля каже адвокату, що пам’ятає лише удар.

"Він зараз перебуває в такому стані, що фактично не може зрозуміти, що відбувається, — сказала в розмові з "Телеграфом" Данилова. — Він розуміє, що сталася ДТП, було зіткнення, постраждали люди. Але він теж постраждав. Що можна взяти з людини, яка потрапила в таку жахливу ДТП? Зрозуміло, що навколо лежать хворі, розбиті люди, у нього самого голова розбита, він хитається... Усі подумали, що він під чимось".

Адвокат підсудного Інна Данилова

При цьому фігурант досі чітко не сказав, що саме він був за кермом. Данилова розповідає, що машину забирав із СТО не Коля, а його друг, який, за її словами, і сідав за кермо спочатку.

"У друга було посвідчення і йому передали ключі. Попросила забрати машину зі СТО мама Колі", — додала юрист.

Тим не менш, у залі суду все ж таки прозвучали вибачення від Миколи.

Варто зазначити, що і адвокат, і отець Колі неодноразово заявили про погрози у розмові зі ЗМІ.

Чим справа Харківського схожа на суд над Зайцевою

Харків’яни порівнюють аварію на Одеській з резонансною ДТП, яка сталася 18 жовтня 2017 року на Сумській – центральній вулиці Харкова. Тоді зіткнувся "Лексус", за кермом якого була Олена Зайцева, та "Фольксваген Туарег" під керуванням Геннадія Дронова. Загинуло шестеро людей.

Олена Зайцева та Микола Харківський

Чому місцевим ситуація з Харківським нагадує скандальну аварію Зайцевої?

Колю Харківського, як і Олену Зайцеву, у мережі вважають представником "золотої" молоді та називають мажором. Обом – не так багато років. Зайцевій на момент аварії було 20, Колі – лише 16. Поки що люди не бачать, що Микола щиро кається і якось допомагає потерпілим. Хоча в суді він уперше вибачився перед потерпілими. Але матеріального сприяння поки що не видно: пасажирці "Інфініті" Лізі у мережі збирають кошти на лікування. Подібні дії помічали і за Зайцевою чотири роки тому. Та й зараз Зайцева відраховує сім’ям загиблих дрібки – по 30-40 грн на місяць. "Лексус" Зайцевої, як і "Інфініті", промчав на червоне світло, що заборонене. Швидкість, як і у випадку з Колею (у прокуратурі говорять про показник близько 180 км/год), була високою.

Нагадаємо, що Зайцева, як і Дронов, отримали найсуворіше покарання за інкримінованою їм статтею – 10 років в’язниці. Тому можна допустити, враховуючи резонанс з аварією на Одеській, що й тут винуватцю загрожує найсуворіша санкція.

Яким може бути термін

У випадку з Харківським, якщо його провину буде доведено в суді, йдеться про максимум 8 років позбавлення волі. Але термін може бути 10 років. Як розповів речник держобвинувачів Дмитро Чубенко, якщо провину Миколи доведуть, то можливе часткове або повне додавання двох років позбавлення волі.

Чи є загроза, що справу замнуть

Як тільки сталася аварія — у мережі затрубили: "справу можуть зам’яти", "на справедливий суд можна не сподіватися", "та зараз відмажуть, раз минулі рази проканало". З’являлася інформація, що почався тиск на пасажирів "Інфініті".

Зливались листування, де нібито Коля писав, мовляв, картину псує "умовка" – так би позбутися правоохоронців було б простіше і коштувало би це кілька сотень доларів.

Крім того, у мережі звернули увагу і на невербальні деталі. Так, тато фігуранта перед початком засідання показав синові жест, мовляв, сиди та мовчи.

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Те, що до справи з ДТП у Харкові прикута увага громадськості, активістів та засобів масової інформації, тримає резонанс. Під контроль узяли ситуацію й у Верховній Раді. У мережі підозрюваний, як на долоні, є багато даних, фото та відео, пов’язаних як із самим Колею Харківським, так і з його батьками та друзями. Якщо згадати справу Зайцевої-Дронова, то за ним стежили до останнього і таки було оголошено максимальний вирок. Сподіваємося, що й у випадку з лихачем на "Інфініті" під прицілом суспільства не вдасться приховати всі обставини, а винуватець отримає справедливе покарання.

Коли буде вирок

Якщо згадувати суд над Зайцевою та Дроновим, то там від аварії до остаточного вироку минуло понад рік.

У справі Колі Харківського ще багато потрібно з’ясувати. Декілька тижнів може зайняти автотехнічна експертиза. Необхідно опитати свідків та потерпілих. До речі, троє пасажирів "Інфініті" — 20-річний Валерій Карякін, 20-річний Михайло Баранов та 16-річна Єлизавета Дусік — також мають виступити в суді. Але з усіх до тями поки що прийшла лише Ліза, яку називають дівчиною Харківського.

Ліза Дусік у лікарні, але у свідомості

Крім того, слід враховувати неповнолітній вік Миколи. У четвер у суді на першому засіданні був присутній батько, хоч і спізнився, а мами не було. За словами адвоката Данилової, мама Харківського перебуває в Німеччині, але має прибути до Харкова незабаром.

Нагадаємо, "Телеграф" порівняв, як виглядав Микола Харківський до страшної аварії, одразу після неї та на першому засіданні.