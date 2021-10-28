"Збираються розрізати на частини мене та дітей": батько Колі Харківського зробив заяву (відео)

Батько підозрюваного у смертельній ДТП на Гагаріна розповів про те, що його родині погрожують

Після засідання суду, на якому 16-річному Миколі Харківському дали 60 діб у СІЗО без права внесення застави, його батько Михайло розповів про погрози його родині.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Михайло Харківський показав журналістам телефон із повідомленнями, судячи з яких його родині загрожують.

"Збираються вбити, розрізати на частини мене та всіх моїх дітей", — сказав Михайло Харківський.

За його словами, всі пасажири "Інфініті", які постраждали в аварії, — друзі і дівчина Колі — перебувають у важкому стані. Чоловік збирається надати їм матеріальну допомогу.

Далі батько підозрюваного у пригніченому стані попросив журналістів дозволити йому відійти та побути на самоті.

Автор фото та відео: Таїсія Єрохіна, "Телеграф".

Нагадаємо, інцидент із Харківським трапився близько 20:45 на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда. Потік машин тільки-но почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.

Водій Chevrolet загинув на місці, в той час як водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зараз у реанімації перебуває троє людей.

Нагадаємо, у мережу злили відео з телефонів друзів Миколи Харківського, яке вони знімали, катаючись нічним Харковом перед автокатастрофою.