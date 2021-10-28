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Суд відправив Колю Харківського під арешт без права застави: подробиці

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Суд залишив 16-річного Миколу Харківського у СІЗО Новина оновлена 28 жовтня 2021, 12:11
Суд залишив 16-річного Миколу Харківського у СІЗО

Поки хлопець залишиться за ґратами на найближчі 60 днів

Шістнадцятирічного Миколи Харківського, ймовірного винуватця смертельної автокатастрофи, що сталася у Харкові у вівторок, 26 жовтня, суд відправив під арешт на 60 діб.

Про присудження такого запобіжного заходу з місця подій повідомляє кореспондентка "Телеграфа" Таїсія Єрохіна.

Як відомо, захист просив помістити Харківського під цілодобовий домашній арешт. У разі арешту адвокат Інна Данилова хотіла отримати можливість виходу свого підзахисного під заставу.

Проте її позицію Феміда залишила без задоволення – Микола Харківський залишиться у СІЗО на 60 діб. Також суддя вирішив, що перебування під вартою буде повноцінним — без можливості внести за хлопця заставу.

Слід зазначити, що раніше представники поліції на Харківщині повідомляли, що 16-річний Коля Харківський, який є ймовірним винуватцем ДТП, відмовляється співпрацювати зі стороною слідства та не спілкується із правоохоронцями. При цьому він посилається на конституційні права.

Також "Телеграф" розповідав про відеозаписи, зроблені в автомобілі Миколи Харківського в ніч смертельної аварії.

Теги:
#ДТП #Харків #Суд
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