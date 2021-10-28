Підліток-"мажор", який влаштував смертельну ДТП у Харкові, не співпрацює зі слідством

У поліції припускають, що таку поведінку підозрюваному обрали адвокати.

Затриманий за підозрою у скоєнні резонансної автомобільної аварії у Харкові 26 жовтня Микола Харківський не співпрацює із поліцейськими.

Про це стало відомо зі слів заступника начальника поліції Харківської області Сергія Чижа в ефірі телеканалу "Дом".

Як розповів правоохоронець, зараз 16-річний підліток перебуває за ґратами – в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вручили йому підозру як ймовірного винуватця смертельної ДТП. Однак хлопець вважає за краще не спілкуватися зі слідчими.

"Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Це його законне право. Але слідство розцінює це як небажання співпрацювати", — наголосив Сергій Чиж.

Нагадаємо, що згідно із згаданою статтею Конституції, людину не можуть притягнути до відповідальності за відмову від надання свідчень проти себе чи родичів.

Поліцейський не відкидає, що подібну лінію поведінки підлітку обрали його адвокати. Проте, на думку Чижа, доказів провини Миколи Харківського наразі більш ніж достатньо.

Також у поліції запевняють, що слідство обов’язково врахує той факт, що два роки тому хлопець уже притягувався до відповідальності після стрілянини в супермаркеті, коли постраждали люди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому Миколі Харківському може світити амністія за автокатастрофу.