Харківського "мажора" можуть відпустити прямо з зала суда, але все залежить від Ради

16-річний підліток може уникнути в’язниці згідно із законом про амністію.

Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, може бути відпущений прямо у залі суду.

На нюанс у законодавстві вказав колишній депутат місцевої міськради Ігор Черняк.

"Микола Харківський підпадає під амністію за проєктом закону про амністію до 30-х роковин Незалежності України, який зараз перебуває на розгляді ВР", — зазначив він.

Черняк уточнив, що хоч закон поки що не ухвалено, але ситуація може змінитися найближчим часом.

Він пояснив, що проєктом закону передбачено амністію для неповнолітніх, які вчинили злочин ненавмисно. Він не зміг би уникнути покарання, якби перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, проте Харківський у момент ДТП був тверезий.

Це, каже Черняк, може бути підставою для того, щоби підлітка відпустили прямо в залі суду. Після цього він звернувся до інших депутатів, щоб запобігти ухваленню закону в поточній редакції.

На його посаду звернув увагу нардеп та член правоохоронного комітету ВР Олександр Бакумов, який підтвердив, що положення закону можуть бути застосовані у цій ситуації. Водночас він зазначив, що Рада не збирається його розглядати найближчим часом, та й до другого читання до тексту документа можуть бути внесені виправлення.

"Також я акцентував би увагу на тому, що амністія хоч і оголошується законом, але рішення про її застосування або незастосування приймається судом стосовно кожної особи індивідуально", — підкреслив Бакумов.

Як повідомлялося раніше, Харківський потрапив у ДТП 26 жовтня близько 20:40. Він керував автомобілем "Інфініті" та намагався проскочити на червоне світло через перехрестя перед іншими автомобілями, проте не встиг і на повній швидкості врізався в "Шевроле", 58-річний водій якого загинув на місці.

Разом із Харківським в автомобілі перебували ще троє його товаришів, яких після події було доставлені до лікарні з тяжкими травмами.

Примітно, що сам підліток уже є фігурантом кримінальної справи щодо застосування зброї в одному з магазинів міста.

Крім того, на його сторінках у соцмережах можна було знайти багато відео, на яких він бере участь у "вуличних перегонах" і навіть посилає поліцейського на три літери.

"Телеграфу" вдалося поспілкуватися із сестрою одного з постраждалих у тому ДТП та з’ясувати більше про особистість Харківського та про те, чи правдиві чутки, що його батьки почали пропонувати великі суми за те, що хтось із пасажирів візьме провину на себе.