Сестра постраждалого в ДТП на Одеській: "Коля Харківський наказав подрузі звинувачувати когось із пацанів"

Страшна аварія в центрі Харкова, що сталася увечері 26 жовтня, продовжує залишатися в топі новин

Громадськість в очікуванні справедливого покарання мажору на Infiniti, який уявив себе королем доріг, якому можна все – від ігнорування правил дорожнього руху до покупки індульгенції від покарання. Підсумок такої поведінки на дорозі Миколи Харківського – страшна ДТП, загибель 58-річного водія "Шевроле" та травмування трьох постраждалих пасажирів своєї машини. Один із постраждалих – 20-річний Михайло Баранов.

"Телеграф" поспілкувався із сестрою Михайла та дізнався цікаві подробиці резонансної ДТП.

"Ми з мамою добу не спали, живемо у стані стресу"

"Брат зараз у тяжкому стані: у нього черепно-мозкова травма, контузії, вибита рука в плечі, численні гематоми, шок, — перераховує пошкодження, отримані молодим чоловіком, його сестра Марія К. – Найімовірніше, ще робитимуть операцію. Ми з мамою добу не спали, живемо у стані стресу – а як інакше почуватися, коли рідна душа перебуває між небом і землею?".

При цьому, за словами дівчини, на адресу її брата від оточуючих також ллється вона негативу та засудження.

Марія бачила брата вночі, коли його доправили до лікарні та коли оперували, а після операції ще сама возила на томографію. Була у реанімації й сьогодні. Від людей просить не прокльонів на адресу молодої людини, а молитов, щоби вижив і одужав. Його друг Валерій також отримав тяжкі травми.

Ходять чутки, що родина винуватця запропонувала за гроші взяти провину комусь із хлопців-пасажирів. Марія пояснює, що насправді все відбувалося дещо інакше.

"Ні, на хлопців родичі не виходили й грошей не пропонували. Просто хотіли "купити" дівчинку незаможну – подружку Миколи. Точніше, навіть так: їй у наказному тоні сказали провину кидати на когось із пацанів".

І це відбувалося відразу після страшної аварії.

Коли ця дівчинка Ліза лежала на землі, вмирала, Коля їй пояснив, що "ти ж хочеш бути моєю дівчиною?" Тоді тобі треба кинути провину на когось із пацанів. І тобі потім сплатять усе лікування".

Проте, запевняє співрозмовниця, жодної фінансової допомоги від родини винуватця ДТП ні молодій пасажирці, ні товаришам Колі Харківського не надходило.

"Дівчинці допомагаємо тільки ми самі й ті люди, які підʼєдналися до збору коштів, побачивши заклик в інтернеті. Ніхто з його боку не виходив на зв’язок із родичів, не питав, чи потрібна допомога, як хтось почувається. Їм все байдуже!".

"Думаю, що намагатимуться купити свідків"

Дівчина каже: деякі джерела знають, що мама Миколи Харківського, яка живе в Австралії та має бізнес, намагалася по своїх "каналах" занести до прокуратури "гроші", щоби сина відмазали від звинувачень в аварії.

"Думаю, що намагатимуться купити свідків, бо хлопець не хоче визнавати свою провину і відповідати за скоєне. А люди бачили, що хлопці валялися, як "м’ясо" — навіть в очевидців аварії був шоковий стан. Дівчинку витягували, бо вона була пристебнута, а хлопці повилітали з машини. Мій брат, падаючи, ще вдарився об металевий рекламний щит…".

Вчора пізно ввечері Марія бачила молодого лихача і навіть спробувала з ним поспілкуватися, з’ясувати, чому його батьки не примчали до лікарні допомагати постраждалим.

"Ну, а він відповів, що в нього все замнуть, вирішать, він поїде жити за кордон і йому все по*уй!" Це все було за присутністю поліції та інших людей. Приїжджали якісь його друзі, намагалися грошима щось залагодити, поліцію "пригостити ".

"Все чудово попереду бачили "червоний" світлофор"

Михайло Баранов знайомий із Миколою Харківським по молодіжній тусовці, познайомилися у спільній компанії, десь у кальянній, бо дружили їхні дівчата. Сестра постраждалого теж хотіла б знати, чи намагалися пасажири стримати водія, який натискав на газ на жвавій магістралі вечірнього міста.

"Дівчина, коли прийшла до тями, сказала, що Коля їхав зі швидкістю 190 км/год, вона кричала, репетувала в машині від страху, але після зіткнення не може згадати реакцію хлопчиків. Але вони теж були незадоволені. І всі чудово попереду бачили "червоний "світлофор. А він на червоний давав газу ще сильніше, щоб проскочити!" – так про моменти, що передували зіткненню, каже харків’янка.

Марія журиться, що і в збитому елітним авто "Шевроле" загинула не стара ще людина — чоловік, батько, дід, годувальник сім’ї: "Якщо відкрити інтернет і подивитися всі ті історії, що пов’язані з цим Колею, можна зробити висновок про "золоту молодь", некеровану батьками, і на яких немає управи влада… Він стріляв, виявляється, у когось у супермаркеті, і ще одна аварія у нього нещодавно була, у нього купа відео, де видно, як він із порушеннями їздить у 16 років, без прав!".

Поки що основна мрія та завдання у близьких Михайла Баранова – зробити все, щоб він із найменшими втратами став на ноги після аварії. Сьогодні Марія з мамою принесли до лікарні два пакети медикаментів. Скільки це обійшлося, дівчина навіть сказати не може. Тим більше, що їхня сім’я намагається допомогти ліками також постраждалій Лізі, рідні якої не в змозі оплатити дороге лікування та їй усім світом збирають кошти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на припускаємому будинку винуватця ДТП невідомі залишили йому "послання".