"Міг спокійно звалити": батько підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, заступився за сина

Чоловік каже, що його сина намагаються підставити.

Батько 16-річного Миколи Харківського Михайло не вірить, що його син влаштував смертельну ДТП, в якій загинула одна людина та ще троє було травмовано.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

"Його просто хочуть зробити винним у цьому всьому. А є інформація про те, що за кермом був не він", — сказав він.

Того вечора, каже він, автомобіль знаходився на СТО, де слюсар нібито почав щось "каламутити", після чого його син у компанії інших людей вирушили туди, щоб його забрати.

Батько підлітка переконаний, що за кермом був інший хлопець, що нібито підтвердить автослюсар на цьому СТО. Водночас давати його контакти чоловік відмовився.

Також він підтвердив, що Infiniti є машиною його родини, проте заперечує чутки про те, що її подарували дитині. Також він заперечує, що хтось із його родини повідомляв того вечора в поліцію про викрадення.

Аргументом на користь невинності сина, чоловік вважає також те, що той "не втік з місця події", що нібито зробили решта людей, які перебували в його автомобілі. Втім, за даними поліції, троє пасажирів "Інфініті" перебувають у реанімації.

"Дитина з місця події нікуди не поділася. Вона могла спокійно виїхати. Могла спокійно звалити", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, аварія сталася у Харкові на проспекті Гагаріна. Як можна бачити на відео з камер спостереження, "Інфініті" намагався проскочити на червоне світло перед автомобілями, що вже почали рухати, внаслідок чого він на повній швидкості врізався в "Шевроле".

Пізніше стало відомо, що Микола Харківський уже ставав героєм новин, вчинивши стрілянину у місцевому супермаркеті. Крім того, у своєму Інстаграмі він неодноразово публікував відео нічних перегонів і навіть кадри того, як посилає на три відомі літери поліцейських.