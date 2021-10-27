"Мог спокойно свалить": отец подростка, устроившего ДТП в Харькове, вступился за сына

Мужчина говорит, что его сына пытаются подставить.

Отец 16-летнего Николая Харьковского Михаил не верит, что его сын устроил смертельное ДТП, в котором погиб один человек и еще трое были травмированы.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"Его просто хотят сделать виновным в этом всем. А есть информация о том, что за рулем был не он", — сказал он.

В тот вечер, говорит он, автомобиль находился на СТО, где слесарь якобы начал что-то "каламутить", после чего его сын в компании других людей отправились туда, чтобы ее забрать.

Отец подростка убежден, что за рулем был другой парень, что якобы может подтвердить автослесарь на этом СТО. В то же время давать его контакты мужчина отказался.

Вместе с тем он подтвердил, что Infiniti является машиной его семьи, однако отрицает слухи о том, что ее подарили ребенку. Также он отрицает, что кто-то из его семьи сообщал в тот вечер в полицию об угоне.

Аргументом в пользу невиновности сына, мужчина считает также то, что тот "не сбежал с места происшествия", как якобы поступили все остальные люди, находившиеся в его автомобиле. Впрочем, по данным полиции, трое пассажиров "Инфинити" находятся в реанимации.

"Ребенок с места происшествия никуда не делся. Он мог спокойно уехать. Мог спокойно свалить", — сказал он.

Как сообщалось ранее, авария произошла в Харькове на проспекте Гагарина. Как можно видеть на видео с камер наблюдения, "Инфинити" пытался проскочить на красный свет перед уже начавшими движениями автомобилями, вследствие чего он на полной скорости врезался в "Шевроле".

Позже стало известно, что Николай Харьковский уже становился героем новостей, устроив стрельбу в местном супермаркете. Кроме того, в своем Инстаграме он неоднократно публиковал видео ночных гонок и даже кадры того, как посылает на три известных буквы полицейских.