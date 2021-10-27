Авария в Харькове: что известно о Николае Харьковском и его родителях

Родители 16-летнего подростка в разводе уже несколько лет

В Харькове во вторник, 26 октября, около 20:40 на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошло резонансное ДТП. 16-летний парень пронесся на Infinity со скоростью более 100 км\час на запрещающий сигнал светофора, столкнувшись с Chevrolet, 58-летний водитель которого скончался на месте. Полиция пока что не называет имени предполагаемого виновника аварии, но в сети уже появились данные о нем и предыдущих происшествиях, с ним связанных.

"Телеграф" узнал, кто мог быть за рулем "японца" и что известно о его родителях.

Кто такой Николай Харьковский

16-летний подросток Николай Михайлович Харьковский не первый раз становится героем местным новостей. Около двух лет назад он открыл стрельбу из пневматического оружия в супермаркете. Подросток обижал одну из сверстниц, за девушку решились заступиться брат и мама. Однако попытка прояснить конфликт окончилась стрельбой. К счастью, все живы. Было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство с применением оружия).

В Instagram парень подписан как "Мясокомбинат", но сразу же после аварии его страница была удалена.

Страница Николая Харьковского в Instagram

Однако журналисты успели сохранить некоторые публикации, где Николай хвастается "покатушками" по городу, а еще нецензурно общается с правоохранителями и посылает их матом.

По данным нашего источника, вместе с Николаем в авто 26 октября находились 19-летний Валерий Карякин, 20-летний Михаил Баранов и 16-летняя девушка Николая Елизавета Дусик. В полиции сообщают, что все трое сейчас находятся в реанимации.

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Что известно о семье Николая Харьковского

Отцом Николая, вероятно, является местный предприниматель Михаил Харьковский. Среди аккаунтов, на которые подписан Николай, есть страница "Миши Харьковского" под ником meat baron. Похожего мужчину можно увидеть и на видео из супермаркета.

Страница Михаила Харьковского в Instagram

Скриншот видео

По данным сервиса Youcontrol, ФЛП Михаила Харьковского занимается оптовой торговлей мясными продуктами.

В местных пабликах пишут, что с супругой – Мариной Дегтярь — мужчина развелся в 2017 году, нередко злоупотребляет спиртным, а обеспечением сына занимается мама. Как сообщает "Обозреватель", мама подростка проживает в Австралии.

По данным сервиса Youcontrol, Марина Дегтярь руководит компанией "Финансовая инициатива", занимающейся брокерскими услугами. Сейчас фирма пребывает в состоянии прекращения.

Напомним, водителем "Шевроле", погибшим в аварии, оказался 58-летний Игорь Носов. Его дочь Анастасия впервые публично отреагировала на случившееся и записала видеообращение.