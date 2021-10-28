Сядет ли Коля Харьковский? Пять выводов после первого заседания суда по аварии в Харькове

"Телеграф" следит за делом по ДТП на Одесской и побывал на первом заседании, где выбирали меру пресечения Николаю Харьковскому

В четверг, 28 октября, в Харькове состоялось первое заседание по делу об аварии на пересечении улицы Одесской и проспекта Гагарина. В Киевский райсуд прибыло много журналистов. Правда, всем в зал суда попасть не удалось – количество присутствующих ограничено до 10, в связи с карантином.

Как прошло это заседание, о чем свидетельствует поведение Николая Харьковского и его защиты и ждать ли справедливого приговора – ответы в материале "Телеграфа".

Как ведут себя Харьковский и его защита

Как рассказала адвокат Инна Данилова, пока что ее подзащитный – 16-летний Николай Харьковский – не поделился подробностями того злополучного дня. После случившегося, отмечает юрист, парень был в шоке. Этим она обуславливает и дальнейшую реакцию Коли. Как рассказали в прокуратуре, харьковчанин назывался чужим именем, звонил и сообщал об угоне авто, прятался в туалете больницы.

Как пояснила сторона защиты, Николаю нужно прийти в себе после травмы головы.

"Он немного придет в себя и тогда, может быть, что-то вспомнит более детально и сможет дать показания уже логически", — сказала Данилова.

Но Данилова подчеркивает: Коля содействует, а не препятствует следствию. Хотя и защита обвиняемого не согласна с мерой пресечения – содержанием под стражей на 60 суток без права внесения залога – апелляцию подавать не планируют.

Пока что Коля говорит адвокату, что помнит лишь удар.

"Он сейчас находится в таком состоянии, что фактически не может понять, что происходит, — сказала в беседе с "Телеграфом" Данилова. – Он понимает, что произошло ДТП, было столкновение, пострадали люди. Но он тоже пострадал. Что можно взять с человека, который попал в такое жутчайшее ДТП? Понятное дело, что вокруг лежат больные, разбитые люди, у него самого голова разбита, он шатается. Все подумали, что он под чем-то. Но по анализам – он чистый, никаких наркотиков или алкоголя".

Адвокат подсудимого Инна Данилова

При этом фигурант все еще четко не сказал, что именно он был за рулем. Данилова рассказывает, что машину забирал из СТО не Коля, а его друг, который, по ее словам, и садился за руль изначально.

"У друга были права и ему передали ключи. Попросила забрать машину из СТО мама Коли", — добавила юрист.

Тем не менее, в зале суда все же прозвучали извинения от Николая.

Стоит отметить, что и адвокат, и отец Коли неоднократно заявили об угрозах в беседе со СМИ.

Чем дело Харьковского похоже на суд над Зайцевой

Харьковчане сравнивают аварию на Одесской с резонансным ДТП, которое произошло 18 октября 2017 года на Сумской – центральной улице Харькова. Тогда столкнулся "Лексус", за рулем которого была Елена Зайцева, и "Фольксваген Туарег" под управлением Геннадия Дронова. Погибло шесть человек.

Елена Зайцева и Николай Харьковский

Почему местным ситуация с Харьковским напоминает скандальную аварию Зайцевой?

Колю Харьковского, как и Алену Зайцеву, в сети считают представителем "золотой" молодежи и называют мажором. Обоим – не так много лет. Зайцевой на момент аварии было 20, Коле – всего 16. Пока что люди не видят, что Николай искренне раскаивается и как-то помогает потерпевшим. Хотя в суде он впервые попросил прощения у потерпевших. Пассажирке "Инфинити" Лизе в сети собирают средства на лечение. Подобное происходило и с харьковчанкой четыре года назад. Да и сейчас Зайцева отчисляет семьям погибших гроши – по 30-40 грн в месяц. "Лексус" Зайцевой, как и "Инфинити", промчал на запрещающий красный свет. Скорость, как и в случае с Колей (в прокуратуре говорят о показателе порядка 180 км/час), была высокой.

Напомним, что Зайцева, равно как и Дронов, получили самое строгое наказание по инкриминируемой им статье – 10 лет тюрьмы. Поэтому можно допустить, учитывая резонанс с аварией на Одесской, что и тут виновнику грозит самая строгая санкция.

Каким может быть срок

В случае с Харьковском, если его вина будет доказана в суде, речь идет о максимум 8 годах лишения свободы. Но срок может быть и 10 лет. Как рассказал спикер гособвинителей Дмитрий Чубенко, если вину Николая докажут, то возможно частичное или полное добавление двух лет лишения свободы.

Есть ли угроза, что дело замнут

Как только произошла авария — в сети затрубили: "дело могут замять", "на справедливый суд можно не надеется", "да сейчас отмажут, раз в прошлые разы проканало". Появлялась информация, что началось давление на пассажиров "Инфинити".

Сливались переписки, где якобы Коля писал, мол, картину портит "условка" – так бы отделаться от правоохранителей было бы проще и стоило бы это пару сотен долларов.

Кроме того, в сети обратили внимание и на невербальные детали. Так, папа фигуранта перед началом заседания показал сыну жест, мол, сиди и помалкивай.

Скриншот

Скриншот

То, что к делу по ДТП в Харькове приковано внимание общественности, активистов и средств массовой информации, держит резонанс. Под контроль взяли ситуацию и в Верховной Раде. В сети подозреваемый, как на ладони – есть много данных, фото и видео, связанных как с самим Колей Харьковским, так и с его родителями и друзьями. Если вспомнить дело Зайцевой-Дронова, то за ним следили до последнего и таки был оглашен максимальный приговор. Будем надеется, что и в случае с лихачем на "Инфинити" под прицелом общества не удастся скрыть все обстоятельства произошедшего, а виновник получит справедливое наказание.

Когда будет приговор

Если вспоминать суд над Зайцевой и Дроновым, то там от аварии до окончательного приговора прошло более года.

В деле Коли Харьковского еще многое предстоит выяснить. Несколько недель может занять автотехническая экспертиза. Необходимо опросить свидетелей и потерпевших. К слову, трое пассажиров "Инфинити" — 20-летний Валерий Карякин, 20-летний Михаил Баранов и 16-летняя Елизавета Дусик – так же должны выступить в суде. Но из всех в сознание пока что пришла только Лиза, которую называют девушкой Харьковского.

Лиза Дусик в больнице, но в сознании

Кроме того, нужно учитывать несовершеннолетний возраст Николая. В четверг в суде на первом заседании присутствовал отец, хотя и опоздал, а вот мамы не было. По словам адвоката Даниловой, мама Харьковского находится в Германии, но должна прибыть в Харьков в скором времени.

Напомним, "Телеграф" сравнил, как выглядел Николай Харьковский до страшной аварии, сразу после нее и на первом заседании.