Сядет ли Коля Харьковский? Пять выводов после первого заседания суда по аварии в Харькове
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"Телеграф" следит за делом по ДТП на Одесской и побывал на первом заседании, где выбирали меру пресечения Николаю Харьковскому
В четверг, 28 октября, в Харькове состоялось первое заседание по делу об аварии на пересечении улицы Одесской и проспекта Гагарина. В Киевский райсуд прибыло много журналистов. Правда, всем в зал суда попасть не удалось – количество присутствующих ограничено до 10, в связи с карантином.
Как прошло это заседание, о чем свидетельствует поведение Николая Харьковского и его защиты и ждать ли справедливого приговора – ответы в материале "Телеграфа".
Как ведут себя Харьковский и его защита
Как рассказала адвокат Инна Данилова, пока что ее подзащитный – 16-летний Николай Харьковский – не поделился подробностями того злополучного дня. После случившегося, отмечает юрист, парень был в шоке. Этим она обуславливает и дальнейшую реакцию Коли. Как рассказали в прокуратуре, харьковчанин назывался чужим именем, звонил и сообщал об угоне авто, прятался в туалете больницы.
Как пояснила сторона защиты, Николаю нужно прийти в себе после травмы головы.
"Он немного придет в себя и тогда, может быть, что-то вспомнит более детально и сможет дать показания уже логически", — сказала Данилова.
Но Данилова подчеркивает: Коля содействует, а не препятствует следствию. Хотя и защита обвиняемого не согласна с мерой пресечения – содержанием под стражей на 60 суток без права внесения залога – апелляцию подавать не планируют.
Пока что Коля говорит адвокату, что помнит лишь удар.
"Он сейчас находится в таком состоянии, что фактически не может понять, что происходит, — сказала в беседе с "Телеграфом" Данилова. – Он понимает, что произошло ДТП, было столкновение, пострадали люди. Но он тоже пострадал. Что можно взять с человека, который попал в такое жутчайшее ДТП? Понятное дело, что вокруг лежат больные, разбитые люди, у него самого голова разбита, он шатается. Все подумали, что он под чем-то. Но по анализам – он чистый, никаких наркотиков или алкоголя".
При этом фигурант все еще четко не сказал, что именно он был за рулем. Данилова рассказывает, что машину забирал из СТО не Коля, а его друг, который, по ее словам, и садился за руль изначально.
"У друга были права и ему передали ключи. Попросила забрать машину из СТО мама Коли", — добавила юрист.
Тем не менее, в зале суда все же прозвучали извинения от Николая.
Стоит отметить, что и адвокат, и отец Коли неоднократно заявили об угрозах в беседе со СМИ.
Чем дело Харьковского похоже на суд над Зайцевой
Харьковчане сравнивают аварию на Одесской с резонансным ДТП, которое произошло 18 октября 2017 года на Сумской – центральной улице Харькова. Тогда столкнулся "Лексус", за рулем которого была Елена Зайцева, и "Фольксваген Туарег" под управлением Геннадия Дронова. Погибло шесть человек.
Почему местным ситуация с Харьковским напоминает скандальную аварию Зайцевой?
- Колю Харьковского, как и Алену Зайцеву, в сети считают представителем "золотой" молодежи и называют мажором. Обоим – не так много лет. Зайцевой на момент аварии было 20, Коле – всего 16.
- Пока что люди не видят, что Николай искренне раскаивается и как-то помогает потерпевшим. Хотя в суде он впервые попросил прощения у потерпевших. Пассажирке "Инфинити" Лизе в сети собирают средства на лечение. Подобное происходило и с харьковчанкой четыре года назад. Да и сейчас Зайцева отчисляет семьям погибших гроши – по 30-40 грн в месяц.
- "Лексус" Зайцевой, как и "Инфинити", промчал на запрещающий красный свет. Скорость, как и в случае с Колей (в прокуратуре говорят о показателе порядка 180 км/час), была высокой.
Напомним, что Зайцева, равно как и Дронов, получили самое строгое наказание по инкриминируемой им статье – 10 лет тюрьмы. Поэтому можно допустить, учитывая резонанс с аварией на Одесской, что и тут виновнику грозит самая строгая санкция.
Каким может быть срок
В случае с Харьковском, если его вина будет доказана в суде, речь идет о максимум 8 годах лишения свободы. Но срок может быть и 10 лет. Как рассказал спикер гособвинителей Дмитрий Чубенко, если вину Николая докажут, то возможно частичное или полное добавление двух лет лишения свободы.
Есть ли угроза, что дело замнут
Как только произошла авария — в сети затрубили: "дело могут замять", "на справедливый суд можно не надеется", "да сейчас отмажут, раз в прошлые разы проканало". Появлялась информация, что началось давление на пассажиров "Инфинити".
Сливались переписки, где якобы Коля писал, мол, картину портит "условка" – так бы отделаться от правоохранителей было бы проще и стоило бы это пару сотен долларов.
Кроме того, в сети обратили внимание и на невербальные детали. Так, папа фигуранта перед началом заседания показал сыну жест, мол, сиди и помалкивай.
То, что к делу по ДТП в Харькове приковано внимание общественности, активистов и средств массовой информации, держит резонанс. Под контроль взяли ситуацию и в Верховной Раде. В сети подозреваемый, как на ладони – есть много данных, фото и видео, связанных как с самим Колей Харьковским, так и с его родителями и друзьями. Если вспомнить дело Зайцевой-Дронова, то за ним следили до последнего и таки был оглашен максимальный приговор. Будем надеется, что и в случае с лихачем на "Инфинити" под прицелом общества не удастся скрыть все обстоятельства произошедшего, а виновник получит справедливое наказание.
Когда будет приговор
Если вспоминать суд над Зайцевой и Дроновым, то там от аварии до окончательного приговора прошло более года.
В деле Коли Харьковского еще многое предстоит выяснить. Несколько недель может занять автотехническая экспертиза. Необходимо опросить свидетелей и потерпевших. К слову, трое пассажиров "Инфинити" — 20-летний Валерий Карякин, 20-летний Михаил Баранов и 16-летняя Елизавета Дусик – так же должны выступить в суде. Но из всех в сознание пока что пришла только Лиза, которую называют девушкой Харьковского.
Кроме того, нужно учитывать несовершеннолетний возраст Николая. В четверг в суде на первом заседании присутствовал отец, хотя и опоздал, а вот мамы не было. По словам адвоката Даниловой, мама Харьковского находится в Германии, но должна прибыть в Харьков в скором времени.
Напомним, "Телеграф" сравнил, как выглядел Николай Харьковский до страшной аварии, сразу после нее и на первом заседании.
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