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"Легче станет, если он умрет?" — адвокат задержанного за ДТП Коли Харьковского

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Защита потерпевшего пояснила, почему Николай Харьковский пока что не комментирует детали того вечера Новость обновлена 28 октября 2021, 14:38
Защита потерпевшего пояснила, почему Николай Харьковский пока что не комментирует детали того вечера

Адвокат Коли Харьковского Инна Данилова говорит, что участник ДТП на Одесской приходит в себя и помнит только удар 

Николай Харьковский, участник ДТП на Одесской в Харькове, еще не может рассказать подробности о своем времяпровождении 26 октября и плохо себя чувствует из-за травмы головы.

По крайней мере, так утверждает адвокат обвиняемого Инна Данилова у здания Киевского райсуда, где в четверг, 28 октября, избирали меру пресечения задержанному.

По ее словам, парень после аварии был в шоковом состоянии, а все, что он помнит, это удар.

Пока что Николай ничего не рассказал своему адвокату о том, чем занимался в тот день и как проходил его вечер. По словам Даниловой, у Харьковского серьезная рана головы.

"Мы избрали такую позицию, чтобы сейчас не выдумывать сказки и былины, а чтобы все стало на свои места, не давать показаний в порядке статьи 63. Он сейчас утихомирится, может быть в СИЗО ему окажут более-менее человеческую медицинскую помощь. Он немного придет в себя и тогда, может быть, что-то вспомнит более детально и сможет дать показания уже логически", — рассказала Данилова.

Она отметила, что Николай извинился перед потерпевшими в зале суда. Но при этом подчеркивает: из-за резонанса сразу после ДТП ему не оказали должную помощь.

"Легче станет, если он умрет? Допустим, у него внутренняя или субдуральная гематома. При таких ударах она бывает в головном мозге. Вот легче станет, если он умрет? Закроют уголовное производство в связи со смертью обвиняемого и на этом все закончится. Этого все добиваются?" — заявила Данилова.

Защитник надеется, что со временем парень придет в себя и прояснит все детали.

"Он поспал более-менее ночь и сегодня пришел вот, попросил прощения, значит, до него что-то дошло", — сказала адвокат задержанного.

Как сообщалось, ранее  в сеть слили видео с телефонов друзей Коли Харьковского, которое они снимали, катаясь по ночному Харькову буквально перед аварией.

Теги:
#ДТП #Харьков #Адвокат #Коля Харьковский
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