"Легше стане, якщо він помре?" — адвокат затриманого за ДТП Колі Харківського

Адвокат Колі Харківського Інна Данилова каже, що учасник ДТП на Одеській приходить до тями і пам’ятає тільки удар

Микола Харківський, учасник ДТП на вул.Одеській у Харкові, ще не може розповісти подробиці про свій час 26 жовтня і погано почувається через травму голови.

Принаймні так стверджує адвокат обвинуваченого Інна Данилова біля будівлі Київського райсуду, де в четвер, 28 жовтня, обирали запобіжний захід затриманому.

З її слів, хлопець після аварії був у шоковому стані, а все, що він пам’ятає, це удар.

Поки що Микола нічого не розповів своєму адвокату про те, чим займався того дня і як проходив його вечір. За словами Данилової, Харківський має серйозну рану голови.

"Ми обрали таку позицію, щоб зараз не вигадувати казки та билини, а щоб усе стало на свої місця, не давати свідчень у порядку статті 63. Він зараз утихомириться, можливо в СІЗО йому нададуть більш-менш людську медичну допомогу. Він трохи прийде у себе і тоді, можливо, щось згадає більш детально і зможе дати свідчення вже логічно", — розповіла Данилова.

Вона наголосила, що Микола вибачився перед потерпілими у залі суду. Але при цьому наголошує: через резонанс відразу після ДТП йому не надали належної допомоги.

"Легше стане, якщо він помре? Припустимо, у нього внутрішня або субдуральна гематома. При таких ударах вона буває в головному мозку. От легше стане, якщо він помре? Закриють кримінальне провадження у зв’язку зі смертю обвинуваченого і на цьому все закінчиться. Цього все домагаються?", — заявила Данилова.

Захисник сподівається, що згодом хлопець прийде до тями і прояснить усі деталі.

"Він поспав більш-менш ніч і сьогодні прийшов ось, вибачився, значить, до нього щось дійшло", — сказала адвокат затриманого.

Як повідомлялося, раніше в мережу злили відео з телефонів друзів Колі Харківського, яке вони знімали, катаючись нічним Харковом буквально перед аварією.