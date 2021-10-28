“С*ка, светофор": в сеть слили видео с авто Николая Харьковского в ночь ДТП

Машина "летала" по городу на скорости от 160 км/час и выше

Друзья 16-летнего Николая Харьковского, которого считают виновником серьезной автокатастрофы в Харькове 26 октября, снимали свою фатальную поездку на телефоны.

Видеозаписи, подтверждающие весьма опасный стиль езды 16-летнего водителя, опубликовали в Telegram-канале "Харьков NOW".

Сейчас Коля Харьковский находится под следствием, но с полицейскими сотрудничать отказывается. Зато в ночь ДТП он много говорил, несмотря на то, что находился за рулем и выжимал из автомобиля максимально возможную скорость.

"Щас скажу, когда двести будет", — слышен голос водителя на одном из видео.

После этого подросток был вынужден немного сбавить скорость, что удостоилось нелестного комментария: "С*ка, светофор!"

Всего в сеть попало три ролика, которые подтверждают бешеную скорость, с которой авто передвигалось по Харькову, и не единожды проигнорированный красный сигнал светофора. В разные моменты времени водитель говорит о скорости от 160 до 200 км/час.

Также на одной из видеозаписей Харьковский с восторгом сообщает, что едва не сбил пешехода на одной из "зебр", мимо которой промчался.

"Я чуть его не за**ярил", — говорит парень, вызывая смешки у своих пассажиров.

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная брань!

Как сообщили в упомянутом канале, доступ к видео заполучили местные активисты из сообщества "Хантерс Харьков" Станислав Жадан и Виталий Бычак.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое наказание может грозить 16-летнему водителю Infiniti и почему он может попасть под амнистию.