Укр

“С*ка, светофор": в сеть слили видео с авто Николая Харьковского в ночь ДТП

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
63
До аварии подросток едва не сбил пешехода на переходе Новость обновлена 28 октября 2021, 09:28
До аварии подросток едва не сбил пешехода на переходе

Машина "летала" по городу на скорости от 160 км/час и выше

Друзья 16-летнего Николая Харьковского, которого считают виновником серьезной автокатастрофы в Харькове 26 октября, снимали свою фатальную поездку на телефоны.

Видеозаписи, подтверждающие весьма опасный стиль езды 16-летнего водителя, опубликовали в Telegram-канале "Харьков NOW".

Сейчас Коля Харьковский находится под следствием, но с полицейскими сотрудничать отказывается. Зато в ночь ДТП он много говорил, несмотря на то, что находился за рулем и выжимал из автомобиля максимально возможную скорость.

"Щас скажу, когда двести будет", — слышен голос водителя на одном из видео. 

После этого подросток был вынужден немного сбавить скорость, что удостоилось нелестного комментария: "С*ка, светофор!"

Всего в сеть попало три ролика, которые подтверждают бешеную скорость, с которой авто передвигалось по Харькову, и не единожды проигнорированный красный сигнал светофора. В разные моменты времени водитель говорит о скорости от 160 до 200 км/час.

Также на одной из видеозаписей Харьковский с восторгом сообщает, что едва не сбил пешехода на одной из "зебр", мимо которой промчался.

"Я чуть его не за**ярил", — говорит парень, вызывая смешки у своих пассажиров.

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная брань!

Как сообщили в упомянутом канале, доступ к видео заполучили местные активисты из сообщества "Хантерс Харьков" Станислав Жадан и Виталий Бычак.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое наказание может грозить 16-летнему водителю Infiniti и почему он может попасть под амнистию.

Теги:
#ДТП #Харьков
Коронавирус в Украине.
Украина
В Украине очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 и более 550 умерших за сутки
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине.
В Украине очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 и более 550 умерших за сутки
Дата публикации
Категория
Пожарный тушат ночное возгорание.
АЗС взорвалась на трассе "Киев-Харьков" (видео, фото)
Дата публикации
Категория
Тело пролежало посреди тротуара несколько часов
На глазах у жены: в Сумах застрелили представителя "Правого сектора" (фото)
Дата публикации
Категория
Самая большая часть импорта придется на ООО "ЭРУ Трейдинг"
Украина вновь закупает электроэнергию у России: подробности
Дата публикации
Категория
Мажор - невредим, пострадавшие - в больнице
Сестра пострадавшего в ДТП на Одесской: "Коля Харьковский велел подруге винить кого-то из пацанов"