Харьковского "мажора" могут отпустить прямо в зале суда, но все зависит от Рады

16-летний подросток может избежать тюрьмы по закону об амнистии.

Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской, может быть отпущен прямо в зале суда.

На нюанс в законодательстве указал бывший депутат местного горсовета Игорь Черняк.

"Николай Харьковский подпадает под амнистию по проекту закона об амнистии к 30-й годовщине Независимости Украины, который сейчас находится на рассмотрении ВР", — отметил он.

Черняк уточнил, что хоть закон пока еще не принят, но ситуация может измениться в ближайшее время.

Он пояснил, что проектом закона предусмотрена амнистия для несовершеннолетних, которые совершили преступление непредумышленно. Он не смог бы избежать наказания, в случае если бы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, однако Харьковский в момент ДТП был трезв.

Это, говорит Черняк, может быть основанием для того, чтобы подростка отпустили прямо в зале суда. После этого он обратился к другим депутатам, чтобы предотвратить принятие закона в текущей редакции.

На его пост обратил внимание нардеп и член правоохранительного комитета ВР Александр Бакумов, который подтвердил, что положения закона могут быть применены в этой ситуации. Вместе с тем он указал, что Рада не собирается его рассматривать в ближайшее время, да и ко второму чтению в текст документа могут быть внесены правки.

"Также я бы акцентировал внимание на том, что амнистия хоть и объявляется законом, но решение о ее применении или неприменении принимается судом в отношении каждого лица индивидуально", — подчеркнул Бакумов.

Как сообщалось ранее, Харьковский угодил в ДТП 26 октября около 20:40. Он на автомобиле "Инфинити" пытался проскочить на красный свет через перекресток, перед другими автомобилями, однако не успел и на полной скорости врезался в "Шевроле", 58-летний водитель которого погиб на месте.

Вместе с Харьковским в автомобиле находились еще трое его товарищей, которые после происшествия были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Примечательно, что сам подросток уже является фигурантом уголовного дела о применении оружия в одном из магазинов города.

Кроме того, на его страницах в соцсетях можно было найти много видео, на которых он участвует в "уличных гонках" и даже посылает полицейского на три буквы.

"Телеграфу" удалось пообщаться с сестрой одного из пострадавших в том ДТП и выяснить больше о личности Харьковского и о том, правдивы ли слухи, что его родители начали предлагать крупные суммы за то, что кто-то из пассажиров возьмет вину на себя.