Укр

"Кому война, кому мать родна": у пострадавших в резонансном ДТП в Харькове украли телефоны

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП в Харькове Новость обновлена 27 октября 2021, 22:53
ДТП в Харькове

В дело вмешался Шарий и пообещал крупную сумму за телефон.

В Харькове вечером 26 октября произошло смертельное ДТП на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. Там 16-летний подросток Николай Харьковский решил проскочить на красный свет через оживленный перекресток, но не успел и врезался на высокой скорости в другой автомобиль. Пока в суматохе толпа зевак снимала повреждения, другие под шумок решили наживиться на чужом горе.

Как сообщает телеграм-канал "Ху**ый Харьков", очевидцы успели заснять, как один из прохожих под шумок стащил у пострадавших два телефона.

"Какой-то тип [украл] два телефона с места аварии вчера, он был без маски", — сказано в сообщении.

К посту также были прикреплены фотографии, на которых видно, как мужчина в синей куртке склоняется над пострадавшим и что-то ищет у него в кармане.

Стоит отметить, что со снимков нельзя точно определить, что и скакой целью делает мужчина.

ДТП в Харькове
ДТП в Харькове

Соответствующий пост вызвал гневную реакцию в сети.

Вместе с тем в сети нашлись и те, кто откликнулся на этот инцидент. В частности пророссийский блогер Анатолий Шарий уже предложил за эти телефоны с информацией на них 3 тысячи долларов (почти 80 тыс грн).

"Куплю телефон, позаимствованный на месте происшествия в Харькове, за 3000 долларов. Мне неинтересно — кто Вы и зачем его взяли. Мне нужен телефон с записями на нем", — написал он.

Как сообщалось ранее, во время ДТП в Харькове погиб 58-летний водитель "Шевроле", в который въехал подросток на "Инфинити". Сам малолетний водитель отделался легкими травмами, несмотря на то, что его автомобиль превратило в груду металлолома, еще трое пассажиров легковушки были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

16-летний Николай Харьковский уже является фигурантом уголовного дела о применении оружия в одном из магазинов города.

За содеянное ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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#ДТП #Харьков
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