"Кому війна, кому мати рідна": у постраждалих у резонансній ДТП у Харкові вкрали телефони

У справу втрутився Шарій та пообіцяв велику суму за телефон.

У Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Там 16-річний підліток Микола Харківський вирішив проскочити на червоне світло через жваве перехрестя, але не встиг і врізався на високій швидкості в інший автомобіль. Поки в метушні натовп знімав пошкодження та намагався допомогти потерпілим, інші під шумок вирішили наживитися на чужому горі.

Як повідомляє телеграм-канал "Ху**ий Харків ", очевидці встигли зняти, як один із перехожих під шумок стяг у постраждалих два телефони.

"Якийсь тип [украв] два телефони з місця аварії вчора, він був без маски", — сказано в повідомленні.

До посту також було прикріплено фотографії, на яких видно, як чоловік у синій куртці схиляється над потерпілим і щось шукає у нього в кишені.

Варто зазначити, що зі знімків не можна точно визначити, що і з якою метою робить чоловік.

ДТП у Харкові

Відповідний пост викликав гнівну реакцію в мережі.

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Водночас у мережі знайшлися й ті, хто відгукнувся на цей інцидент. Зокрема, проросійський блогер Анатолій Шарій вже запропонував за ці телефони з інформацією на них 3 тисячі доларів (майже 80 тис грн).

"Куплю телефон, запозичений на місці події в Харкові, за 3000 доларів. Мені нецікаво — хто Ви і навіщо його взяли. Мені потрібен телефон із записами на ньому", — написав він.

Як повідомлялося раніше, під час ДТП у Харкові загинув 58-річний водій "Шевроле", до якого в’їхав підліток на "Інфініті". Сам малолітній водій відбувся легкими травмами, попри те, що його автомобіль перетворило на купу металобрухту, ще трьох пасажирів легковика було доставлено до лікарні з тяжкими травмами.

16-річний Микола Харківський вже є фігурантом кримінальної справи щодо застосування зброї в одному з магазинів міста.

За вчинене йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.