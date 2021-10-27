Намагаються "відмазати": який компромат зник із соцмереж 16-річного "мажора" після аварії у Харкові

Підліток хвалився у соцмережах швидкою їздою і тим, що йому за це нічого не буде

Смертельна аварія у Харкові, яку 26 жовтня влаштував 16-річний "мажор", обірвала життя двох людей. Жах ситуації в тому, що до цього у неповнолітнього винуватця ДТП вже були проблеми із законом, проте належним чином на це ніхто не відреагував.

На власній сторінці в Instagram 16-річний хлопець неодноразово публікував відео, де він на швидкості ганяє дорогами Харкова. Дуже часто йшлося про швидкість далеко за 100 кілометрів на годину.

Крім перетину подвійної суцільної смуги, на кадрах, які ще до вчорашнього вечора були на сторінці Миколи Харківського в Instagram, є відео зі зброєю в салоні.

Також не переживав молодик через порушення ним правил дорожнього руху, зокрема, перетину подвійної суцільної. На сторінці були кадри, як 16-річний хлопець обганяє інші автомобілі. Дуже сильно ці відео нагадують аматорські перегони.

Практично відразу після того, як на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда автомобіль Infiniti, за кермом якого знаходився Микола, протаранив Chevrolet, що спричинило смерть двох людей. З його сторінки всі ці відео зникли, проте в інтернеті нічого не зникає безслідно.

Нагадаємо, що сам винуватець аварії відбувся розсіченням голови, проте госпіталізація йому не знадобилася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що винуватець смертельної ДТП у Харкові заявив, що він переїде за кордон.