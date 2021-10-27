Пытаются "отмазать": какой компромат исчез из соцсетей 16-летнего "мажора" после аварии в Харькове

Подросток хвастался в соцсетях быстрой ездой и тем, что ему за это ничего не будет

Смертельная авария в Харькове, которую 26 октября устроил 16-летний "мажор", оборвала жизни двух людей. Ужас ситуации в том, что до этого у несовершеннолетнего виновника ДТП уже были проблемы с законом, однако должным образом на это никто не отреагировал.

На собственной странице в Instagram 16-летний парень не раз публиковал видео, где он на скорости гоняет по дорогам Харькова. Очень часто речь шла о скорости далеко за 100 километров в час.

Помимо пересечения двойной сплошной, на кадрах, которые еще до вчерашнего вечера были на странице Николая Харьковского в Instagram, есть видео с оружием в салоне.

Также не переживал молодой человек из-за нарушений им правил дорожного движения, в частности, пересечения двойной сплошной. Также на странице присутствовали кадры, как 16-летний парень обгоняет другие автомобили. Очень сильно эти видео напоминают аматорские гонки.

Практически сразу после того, как на перекрестке Гагарина и Героев Сталинграда автомобиль Infiniti, за рулем которого находился Николай, протаранил в Chevrolet, что повлекло смерть двоих человек. Из его страницы все эти видео пропали, однако в интернете ничего не исчезает бесследно.

Напомним, что сам виновник аварии отделался рассечением головы, однако госпитализация ему не понадобилась.

Ранее "Телеграф" сообщал, что виновник смертельного ДТП в Харькове заявил, что он переедет за границу.