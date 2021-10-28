Укр

Подросток-"мажор", устроивший смертельное ДТП в Харькове, не сотрудничает со следствием

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Уже назначена экспертиза, которая определит состояние подростка в момент аварии Новость обновлена 28 октября 2021, 08:48
Уже назначена экспертиза, которая определит состояние подростка в момент аварии

В полиции предполагают, что такую линия поведения подозреваемому выбрали адвокаты

Задержанный по подозрению в совершении резонансной автомобильной аварии в Харькове 26 октября Николай Харьковский не сотрудничает с полицейскими.

Об этом стало известно со слов замначальника полиции Харьковской области Сергея Чижа в эфире телеканала "Дом".

Как рассказал правоохранитель, сейчас 16-летний подросток находится за решеткой — в изоляторе временного содержания. Следователи вручили ему подозрение, как вероятному виновнику смертельного ДТП. Однако парень предпочитает не общаться со следователями.

"Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это как нежелание сотрудничать", — подчеркнул Сергей Чиж.

Напомним, что согласно упомянутой статье Конституции, человека не могут привлечь к ответственности за отказ от дачи показаний против себя или родственников.

Полицейский не исключает, что подобную линию поведения подростку выбрали его адвокаты. Однако, по мнению Чижа, доказательств вины Николая Харьковского сейчас более чем достаточно.

Также в полиции уверяют, что следствие обязательно учтет тот факт, что два года назад парень уже привлекался к ответственности — после стрельбы в супермаркете, когда пострадали люди.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему Николаю Харьковскому может светить амнистия за случившуюся автокатастрофу.

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#ДТП #Харьков
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