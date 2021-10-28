Об угоне Харьковский сам же и заявил: новые детали резонансного ДТП в Харькове

Авария произошла 26 октября — погиб один человек, трое — в тяжелом состоянии в больнице.

Подозреваемому в совершении ДТП со смертельным исходом в Харькове Николаю Харьковскому грозит еще одно обвинение. Кроме подозрения по статье 286 криминального кодекса за нарушение ПДД со смертельным исходом, полиция также начала уголовное дело по статье 383 — за ложное сообщение об угоне.

Пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал корреспонденту "Телеграфа", что подозреваемый сообщил в полицию про кражу авто во время пребывания в больнице после ДТП. Как сообщали в полиции ранее — он позвонил по телефону. Чубенко также отметил, что на месте аварии парень пытался назваться другим именем.

Во время суда прокурор также сообщил, что вызов был сделан из туалета и его целью было отвести от себя подозрение. Напомним, ранее отец Николая, Михаил заявлял, что ни он, ни мать подозреваемого полиции об угоне не сообщали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что задержанный вероятный водитель Infinity, который спровоцировал ДТП на проспекте Гагарина в Харькове повлекшее за собой смерть водителя другого авто, останется под стражей на два месяца без права выхода под залог.

Николай Харьковский, которого подозревают в этом преступлении, высказал сожаления и извинился перед родственниками погибшего мужчины и пострадавшими.