Укр

"Инфинити", летевшая на "красный" в Харькове, числится в угоне, но заявление подали уже после ДТП

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
10
Авария на Одесской в Харькове Новость обновлена 27 октября 2021, 16:42
Авария на Одесской в Харькове

О якобы угоне автомобиля в полицию сообщили после аварии, произошедшей на Одесской

После резонансной аварии в Харькове, произошедшей 26 октября на перекрестке улиц Одесской и Гагарина, в полицию поступило сообщение об угоне "Инфинити". Именно этот автомобиль и летел на "красный", о чем свидетельствуют опубликованные видео. Такую информацию сообщил на брифинге начальник отдела Следственного управления полиции в Харьковской области Александр Умников.

По его словам, заявление-сообщение об угоне транспортного средства было подано в отдел полиции Основянского района города Харькова.

"По указанному факту идет проверка, будет предоставлена основательная юридическая оценка этому и проведен ряд следственных действий", — отметил Умников.

Пока что правоохранители устанавливают, кто именно подал заявление об угоне после аварии.

Следует добавить, что сообщение поступило по телефону, а не было подано лично.

Как сообщил Умников, "Инфинити" зарегистрирована на мать водителя. И отец, и мать, по данным правоохранителей, проживают в Харькове.

Напомним, во вторник в Харькове произошла авария на перекрестке в районе Одесской области. Один человек погиб на месте – это водитель второго автомобиля, "Шевроле".

Трое пассажиров "японца" получили травмы и находятся в больнице. Среди них Лиза, вероятно, девушка водителя, которая сняла видео из палаты и попросила о помощи.

В сети тем временем обсуждают, чем ранее "отличился" предполагаемый участник ДТП 16-летний Николай Харьковский.

Теги:
#ДТП #Авария #Харків
Резонансная авария на Одесской в Харькове
Харьков
Авария в Харькове: что известно о Николае Харьковском и его родителях
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Резонансная авария на Одесской в Харькове
Авария в Харькове: что известно о Николае Харьковском и его родителях
Дата публикации
Категория
Обладательница звания "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук
Мисс Украина Александра Яремчук: "Я считаю себя красивой, но, как и у всех девушек, есть свои тараканы в голове"
Дата публикации
Категория
Дмитрий Гордон
Гордона выдворили из Грузии — он списал всё на Саакашвили
Дата публикации
Категория
Самолет Qatar Airways
"Вычеркиваем": популярная авиакомпания оскандалилась полетами в Украину через Россию
Дата публикации
Категория
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов
Можно ли ездить по Украине без вакцинации? Ответы на все вопросы