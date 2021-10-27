"Инфинити", летевшая на "красный" в Харькове, числится в угоне, но заявление подали уже после ДТП

О якобы угоне автомобиля в полицию сообщили после аварии, произошедшей на Одесской

После резонансной аварии в Харькове, произошедшей 26 октября на перекрестке улиц Одесской и Гагарина, в полицию поступило сообщение об угоне "Инфинити". Именно этот автомобиль и летел на "красный", о чем свидетельствуют опубликованные видео. Такую информацию сообщил на брифинге начальник отдела Следственного управления полиции в Харьковской области Александр Умников.

По его словам, заявление-сообщение об угоне транспортного средства было подано в отдел полиции Основянского района города Харькова.

"По указанному факту идет проверка, будет предоставлена основательная юридическая оценка этому и проведен ряд следственных действий", — отметил Умников.

Пока что правоохранители устанавливают, кто именно подал заявление об угоне после аварии.

Следует добавить, что сообщение поступило по телефону, а не было подано лично.

Как сообщил Умников, "Инфинити" зарегистрирована на мать водителя. И отец, и мать, по данным правоохранителей, проживают в Харькове.

Напомним, во вторник в Харькове произошла авария на перекрестке в районе Одесской области. Один человек погиб на месте – это водитель второго автомобиля, "Шевроле".

Трое пассажиров "японца" получили травмы и находятся в больнице. Среди них Лиза, вероятно, девушка водителя, которая сняла видео из палаты и попросила о помощи.

В сети тем временем обсуждают, чем ранее "отличился" предполагаемый участник ДТП 16-летний Николай Харьковский.