"Інфініті", що летіла на "червоний" в Харкові, числиться в угоні, але заяву подали вже після ДТП

Про нібито угон автівки до поліції повідомили після аварії, що сталася на Одеській

Після резонансної аварії в Харкові, що сталася 26 жовтня на перехресті вулиць Одеської та Гагаріна, до поліції надійшло повідомлення про угон "Інфініті". Саме це авто й летіло на "червоний", про що свідчать опубліковані відео. Таку інформацію повідомив на брифінгу начальник відділу Слідчого управління поліції в Харківській області Олександр Умніков.

За його словам, заява-повідомлення про угон транспортного засобу була подана до відділу поліції Основ’янського району міста Харкова.

"За вказаним фактом йде перевірка, буде надано ґрунтовну юридичну оцінку цьому і проведено низку слідчих дій", — зазначив Умніков.

Поки що правоохоронці встановлюють, хто саме подав заяву про угон після аварії.

Слід додати, що повідомлення надійшло телефоном, а не було подано особисто.

Як повідомив Умніков, "Інфініті" зареєстрована на матір водія. І батько, і матір, за даними правоохоронців, мешкають у Харкові.

Нагадаємо, у вівторок у Харкові сталася аварія на перехресті в районі Одеської. Одна людина загибла на місці – це водій другої автівки, "Шевроле".

Троє пасажирів "японця" отримали травми та перебувають у лікарні. Серед них Ліза, ймовірно дівчина водія, яка зняла відео з палати та попросила про допомогу.

У мережі тим часом обговорюють, чим раніше "відзначився" ймовірний учасник ДТП 16-річний Микола Харківський.