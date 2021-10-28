Про викрадення Харківський заявив сам: нові деталі резонансної ДТП у Харкові

Аварія сталася 26 жовтня — загинув чоловік, троє людей — у тяжкому стані в лікарні.

Підозрюваному у ДТП зі смертельним наслідком у Харкові Миколі Харківському загрожує ще одне звинувачення. Окрім підозри за статтею 286 кримінального кодексу за порушення правил дорожнього руху зі смертельним наслідком, поліція також розпочала кримінальну справу за статтею 383 — за хибне повідомлення про викрадення авто.

Прессекретар прокуратури Дмитро Чубенко розповів кореспонденту "Телеграфа", що підозрюваний повідомив у поліцію про крадіжку авто під час перебування у лікарні після ДТП. Як повідомляли в поліції раніше — він зателефонував. Чубенко також зазначив, що на місці аварії хлопець намагався назватись іншим ім’ям.

Під час суду прокурор також повідомив, що виклик був зроблений із туалету і його метою було відвести від себе підозру. Нагадаємо, раніше батько Миколи Михайло заявляв, що ні він, ні мати підозрюваного поліції про викрадення не повідомляли.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що затриманий ймовірний водій Infinity, який спровокував ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові, що спричинило смерть водія іншого авто, залишиться під вартою на два місяці без права виходу під заставу.

Микола Харківський, якого підозрюють у цьому злочині, висловив жаль і вибачився перед родичами загиблого чоловіка та постраждалими.