Укр

"Собираются разрезать на части меня и детей": отец Коли Харьковского сделал заявление (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Михаил Харьковский попросил журналистов побыть в одиночестве после того, как сына забрали за решетку Новость обновлена 28 октября 2021, 12:03
Михаил Харьковский попросил журналистов побыть в одиночестве после того, как сына забрали за решетку

Отец подозреваемого в смертельном ДТП на Гагарина рассказал о том, что его семье угрожают

После заседания суда, на котором 16-летнему Николаю Харьковскому дали 60 суток в СИЗО без права внесения залога, его отец Михаил рассказал об угрозах в адрес его семьи.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа".

Михаил Харьковский показал журналистам телефон с сообщениями, судя по которым его семье угрожают.

"Собираются убить, разрезать на части меня и всех моих детей", — сказал Михаил Харьковский.

От кого поступают данные угрозы, мужчина не уточнил.

По его словам, все пострадавшие в аварии пассажиры "Инфинити" — друзья и девушка Коли — находятся в тяжелом состоянии. Мужчина собирается оказать им материальную помощь.

Далее отец подозреваемого в подавленном состоянии попросил журналистов позволить ему отойти и побыть в одиночестве.

Автор фото и видео: Таисия Ерохина, "Телеграф".

Напомним, инцидент с Харьковским случился 26 октября около 20:45 на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда. Поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека

Напомним, в сеть слили видео с телефонов друзей Николая Харьковского, которое они снимали, катаясь ночным Харьковом перед автокатастрофой.

Теги:
#ДТП #Харьков #Авария #Угрозы
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