Как скандальный "мажор" Коля Харьковский выглядел до ДТП, после и в суде (фото, видео)

В суде он просил прощения у пострадавших, а в жизни дарил оружие и рекомендовал "ху**ить" из него по людям

Вероятному виновнику смертельной автокатастрофы, произошедшей в Харькове 26 октября, Коле Харьковскому суд избрал меру пресечения. В четверг, 28 октября, стало известно, что подозреваемый останется под стражей на ближайшие два месяца — до выяснения всех обстоятельств.

"Телеграф" решил основательно изучить личность 16-летнего подростка, который не раз попадал в скандальные ситуации.

До аварии

Николай Харьковский

Миллениал Николай Харьковский родился в 2005 году. В сети его уже многие прозвали "золотым мальчиком" — из-за его скверного поведения, более характерного для представителей преступных группировок.

В соцсети Instagram Коля был весьма активным: постоянно публиковал видеозаписи со своего отдыха. В такое времяпровождение входило лихачество на машине в черте Харькова (на скорости более 150 км/час), дерзкое общение с полицией и т.п. Сейчас, правда, страничка в "инсте" под ником "Мясокомбинат" полностью пуста — все фото и видео были удалены вскоре после ДТП.

Инстаграм Коли до всех событий

Инстаграм Коли после ДТП

Кроме этого известно, что еще в 14-летнем возрасте Коля Харьковский уже находился в поле зрения полиции. Все потому, что он устроил стрельбу из травматического оружия в одном из местных супермаркетов. Тогда из-за его выходки пострадала женщина, пришедшая за покупками с ребенком.

Как оказалось позже, это не единственное появление Коли Харьковского на людях с пистолетом. Пользователь Facebook Сергей Гришин в четверг, 28 октября, поделился записью со дня рождения одного из друзей Николая.

На видео, где в изобилии присутствует нецензурщина, Николай с гордостью вручает приятелю оружие в подарок, призывая "заряжать и х**рить".

"Мы знаем, что жизнь — это е**ная, с*ка, х**ня, и, возможно, бл**ь, мы иногда не будем рядом, бл**ь, понимаешь? Так вот, е**ть, сегодня у тебя появится такой друг, который с тобой будет всегда, бл**ь. Понимаешь, бл**ь?" — с этими словами подросток отдает другому мальчику пистолет.

К слову, такой презент вызвал восторг у большинства молодежи, которая находилась на праздновании.

Авария и после неё

Смертельное столкновении Infiniti, за рулем которой находился Коля Харьковский, с Chevrolet произошло поздним вечером вторника, 26 октября. Изначально сообщались, что виновником аварии стал именно 16-летний подросток, который решил покатать друзей "с ветерком".

Спустя пару дней в сети опубликовали видео из настоящих "гонок" Харьковского по улицам города, где он раз за разом пролетает на красный свет. К слову, за несколько минут до фатального ДТП он едва не сбил мужчину на пешеходном переходе, но даже не остановился проверить, все ли в порядке.

Водитель Chevrolet, в который на мощной скорости врезалась Infiniti, от полученных травм умер на месте. Коля Харьковский вместе со своими друзьями были отправлены в больницу на осмотр к врачам.

На фото, появившихся вскоре после аварии, видно, что у Харьковского разбита голова, но он самостоятельно двигается и способен разговаривать. В пользу последнего говорит и то, что парень якобы сумел спрятаться в туалете, чтобы позвонить в полицию и заявить об угоне Infiniti (к слову, автомобиль принадлежит его матери).

Харьковский в больнице

Вскоре после этого Николай Харьковский был арестован и отправлен под стражу. Сообщалось, что со следствием он сотрудничать не желает, ссылаясь на свои конституционные права.

На суде

Во время суда Харьковский был тихим и робким, не похожим на того парня, которого зачастую видели его друзья и подписчики в соцсетях. Когда судья предоставил ему слово, то он даже извинился перед пострадавшими и заявил, что не хотел, дабы подобное произошло.

Так подозреваемый выглядел в зале суда

Тем не менее, доводы стороны обвинения показались суду более логичными, поэтому парень и остался на 60 суток за решеткой. Залог за подозреваемого вносить не разрешили. Впрочем, в течении следующих 14 дней защита может подать апелляцию и оспорить нынешнее заключение суда.

Пока же из Коли Харьковского, который постоянно вел себя совсем не как пай-мальчик, пытаются сделать именно такого. Родители рассказывают о постоянно поступающих угрозах, адвокат Инна Данилова говорит, что смерти желают даже ей, а самому парню якобы даже не предоставили надлежащей медицинской помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, почему Харьковскому могут прибавить срок, если его вину за случившуюся аварию докажут.