"Прострелил колени человеку": 16-летний виновник аварии в Харькове отличился не только нарушением ПДД (видео)

Летом 2021 года виновник ДТП получил условный срок за умышленное нанесение телесных повреждений человеку

После жуткой аварии в Харькове, произошедшей из-за 16-летнего мажора Николая Харьковского, стало появляться все больше подробностей о его прошлом. В частности, его знакомая рассказала о судимости виновника ДТП и условном сроке.

Как рассказала харьковчанка Анна Кривуц в комментарии "Сегодня", она переписывалась Николаем Харьковским еще до жуткой аварии.

Во время этой переписки 16-летний хвастался, что прострелил колени человеку во время тусовки в одном из ночных клубов. За это молодой человек якобы имел условный срок, что по его же словам, немного сдерживало его поступки.

Анна Кривуц говорит, что Николай в переписке с ней заявлял следующее:

"Если бы у меня не было "условки", я бы еще больше чудил"

"Любой вопрос у нас можно решить за 100-200 долларов"

"У меня родители нормальные, машины есть. Ты ездишь на автовазе, я езжу на дорогой машине"

"У нас все можно купить"

"Я разбил Порш, Форд, Додж и Кэмри. Могу себе позволить"

Девушка предположила, что скорость Infiniti, на которой ехал Николай, в момент аварии была около 200 километров в час и он мог даже не заметить красный сигнал светофора.

Более того, как говорит девушка, автомобиль Chevrolet, в который влетел Николай, отбросило от места на 200 метров.

К слову, правоохранители во время брифинга по этому делу подтвердили информацию о том, что летом этого года Николай уже привлекался к криминальной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести, и получил год "условки".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2019 году Николай Харьковский обстрелял двоих человек из пистолета в одном из супермаркетов Харькова. На тот момент ему было 14 лет и он совершенно не скрывал происходящего, а наоборот показывал все в соцсетях.