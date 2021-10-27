Укр

"Прострелил колени человеку": 16-летний виновник аварии в Харькове отличился не только нарушением ПДД (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Николай Харьковский после ДТП Новость обновлена 27 октября 2021, 15:58
Николай Харьковский после ДТП

Летом 2021 года виновник ДТП получил условный срок за умышленное нанесение телесных повреждений человеку

После жуткой аварии в Харькове, произошедшей из-за 16-летнего мажора Николая Харьковского, стало появляться все больше подробностей о его прошлом. В частности, его знакомая рассказала о судимости виновника ДТП и условном сроке.

Как рассказала харьковчанка Анна Кривуц в комментарии "Сегодня", она переписывалась Николаем Харьковским еще до жуткой аварии.

Во время этой переписки 16-летний хвастался, что прострелил колени человеку во время тусовки в одном из ночных клубов. За это молодой человек якобы имел условный срок, что по его же словам, немного сдерживало его поступки.

Анна Кривуц говорит, что Николай в переписке с ней заявлял следующее:

  • "Если бы у меня не было "условки", я бы еще больше чудил"
  • "Любой вопрос у нас можно решить за 100-200 долларов"
  • "У меня родители нормальные, машины есть. Ты ездишь на автовазе, я езжу на дорогой машине"
  • "У нас все можно купить"
  • "Я разбил Порш, Форд, Додж и Кэмри. Могу себе позволить"

Девушка предположила, что скорость Infiniti, на которой ехал Николай, в момент аварии была около 200 километров в час и он мог даже не заметить красный сигнал светофора.

Более того, как говорит девушка, автомобиль Chevrolet, в который влетел Николай, отбросило от места на 200 метров.

К слову, правоохранители во время брифинга по этому делу подтвердили информацию о том, что летом этого года Николай уже привлекался к криминальной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести, и получил год "условки".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2019 году Николай Харьковский обстрелял двоих человек из пистолета в одном из супермаркетов Харькова. На тот момент ему было 14 лет и он совершенно не скрывал происходящего, а наоборот показывал все в соцсетях.

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#ДТП #Харьков #Полиция
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