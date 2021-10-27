"Прострелив коліна людині": 16-річний винуватець аварії у Харкові відзначився не лише порушенням ПДР (відео)

Влітку 2021 року винуватець ДТП отримав умовний термін за умисне завдання тілесних ушкоджень людині

Після моторошної аварії в Харкові, що сталася через 16-річного мажора Миколу Харківського, стало з’являтися дедалі більше подробиць про його минуле. Зокрема, його знайома розповіла про судимість винуватця ДТП та умовний термін.

Як розповіла харків’янка Анна Кривуц у коментарі "Сегодня", вона переписувалася з Миколою Харківським ще до моторошної аварії.

Під час цього листування 16-річний вихвалявся, що прострілив коліна людині під час тусовки в одному з нічних клубів. За це молодик нібито мав умовний термін, що, за його ж словами, трохи стримувало його вчинки.

Анна Кривуц каже, що Микола у листуванні з нею заявляв таке:

"Якби в мене не було "умовки", я б ще більше витворяв"

"Будь-яке питання у нас можна вирішити за 100-200 доларів"

"У мене батьки нормальні, машини є. Ти їздиш на автовазі, я їжджу на дорогій машині"

"У нас все можна купити"

"Я розбив Порш, Форд, Додж та Кемрі. Можу собі дозволити"

Дівчина припустила, що швидкість Infiniti, якою їхав Микола, на момент аварії була близько 200 кілометрів на годину і він міг навіть не помітити червоний сигнал світлофора.

Більше того, як каже дівчина, автомобіль Chevrolet, у який влетів Микола, відкинуло від місця на 200 метрів.

До речі, правоохоронці під час брифінгу у цій справі підтвердили інформацію про те, що влітку цього року Микола вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості та отримав рік "умовки".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2019 році Микола Харківський обстріляв двох людей з пістолета в одному із супермаркетів Харкова. На той момент йому було 14 років і він зовсім не приховував того, що відбувається, а навпаки показував усе в соцмережах.