"Я ничего не боюсь": адвокат Коли Харьковского заявила о поступающих ей угрозах (фото)

Если неизвестные не прекратят "атаковать" её телефон и соцсети, правозащитница обратится в полицию

Известной несколькими резонансными делами юристке Инне Даниловой поступают регулярные угрозы в связи с её защитой вероятного виновника смертельной автокатастрофы в Харькове 26 октября Николая Харьковского.

Об этом адвокат рассказала в разговоре корреспондентке "Телеграфа" Таисии Ерохиной.

По её словам, за последние два дня на её личные страницы в социальных сетях, а также на мобильный телефон регулярно поступают сообщения различного неприятного содержания. Ей желают смерти, страшных болезней, говорят о проигрыше в этом судебном заседании и многое другое. Однако правозащитница не собирается отступать.

Вот что пишут Инне Даниловой

"Я работаю в сфере уголовного права двадцать лет, я ничего не боюсь, — заявила она. — Мне поступают угрозы только за то, что я выполняю свою работу".

Некоторые люди присылают сообщения в Facebook

Кое-кто пишет в других мессенджерах

Угрозы бывают различного характера

Помимо прочего адвокат напомнила, что существует множество профессий, которые по долгу службы должны предоставлять свои услуги различным гражданам, не взирая на их поступки. Кроме правозащитников Инна Данилова привела в пример еще и медиков.

Как отмечает юристка, она дает всем тем, кто ей угрожает, еще два дня на то, чтобы прекратить свою бессмысленную деятельность. Если же этого не произойдет, то Данилова пообещала обратиться к правоохранительным органам.

О своем же подзащитном Коле Харьковском адвокат говорит лишь то, что он находится в шоковом состоянии и ему необходимо время, чтобы прийти в себя. Перед тем, как парня отправили на 60 дней за решетку без права вносить залог, Инна Данилова говорила, что он планирует "реабилитироваться перед потерпевшими".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что различные угрозы поступают и родителям Коли Харьковского, о чем прилюдно сообщил отец подростка.