"Я нічого не боюся": адвокат Колі Харківського заявила про погрози, які надходять їй (фото)

Якщо невідомі не припинять "атакувати" її телефон та соцмережі, правозахисниця звернеться до поліції

Відомій декількома резонансними справами юристці Інні Даниловій надходять регулярні загрози через її захист ймовірного винуватця смертельної автокатастрофи в Харкові 26 жовтня Миколи Харківського.

Про це адвокат розповіла у розмові з кореспонденткою "Телеграфа" Таїсією Єрохіною.

За словами Данілової, за останні два дні на її особисті сторінки у соціальних мережах, а також на мобільний телефон регулярно надходять повідомлення різного неприємного змісту. Їй бажають смерті, страшних хвороб, говорять про програш у цьому судовому засіданні та багато іншого. Проте правозахисниця не має наміру відступати.

Ось що пишуть Інні Даниловій

"Я працюю у сфері кримінального права двадцять років, я нічого не боюся, — заявила вона. — Мені надходять погрози лише за те, що я виконую свою роботу".

Деякі люди надсилають повідомлення у Facebook

Дехто пише в інших месенджерах

Погрози бувають різного характеру

Поміж іншого, адвокат нагадала, що існує безліч професій, які за обов’язком служби повинні надавати свої послуги різним громадянам, незважаючи на їхні вчинки. Окрім правозахисників Інна Данилова навела в приклад ще й медиків.

Як зазначає юристка, вона дає всім тим, хто їй погрожує, ще два дні на те, аби припинити свою безглузду діяльність. Якщо цього не станеться, то Данилова пообіцяла звернутися до правоохоронних органів.

Про свого ж підзахисного Коля Харківського адвокат говорить лише те, що він перебуває в шоковому стані і йому потрібен час, аби отямитися. Перед тим, як хлопця відправили на 60 днів за ґрати без права вносити заставу, Інна Данилова говорила, що він планує "реабілітуватися перед потерпілими".

Також "Телеграф" розповідав про те, що різні погрози надходять і батькам Колі Харківського, про що публічно повідомив батько підлітка.