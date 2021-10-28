Отголоски первой судимости: лихачу Коле Харьковскому могут прибавить срок за расстрел людей в супермаркете

В 2019-м 14-летнего Колю признали виновным в хулиганстве с применением оружия

Николай Харьковский, которого отправили на 60 суток в СИЗО по подозрению в совершении смертельного ДТП на проспекте Гагарина, уже был судим. И если два года назад ему дали условный срок за хулиганство с применением оружия, теперь ему светит тюрьма: к новому приговору могут добавить и предыдущий.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко сообщает корреспондент "Телеграфа".

По словам спикера гособвинителей, если вину Николая докажут, возможно частичное или полное добавление двух лет лишения свободы, которые у него есть по предыдущему приговору, до того, который будет принят по аварии. Напомним, что по данному делу Коле светит до восьми лет тюрьмы без учета первого срока.

Отметим, что 7 ноября 2019 Николай Харьковский был замешан в конфликте со стрельбой. К тому времени 14-летний парень неоднократно обижал девушку, за которую решили вступиться ее старший брат и мама. Выяснить причины конфликта решили в местном супермаркете, но Николай открыл стрельбу из пневматического оружия и ранил людей, а затем еще и начал угрожать пострадавшим. Тогда суд признал его виновным по ч. 4 ст. 296 УК, но в силу возраста Коля отделался условным сроком.

Напомним, новый инцидент с Харьковским случился 26 октября около 20:45 на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда. Поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека.

Напомним, в сеть слили видео с телефонов друзей Николая Харьковского, которое они снимали, катаясь ночным Харьковом перед автокатастрофой.