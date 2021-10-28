Як скандальний "мажор" Коля Харківський виглядав до ДТП, після та у суді (фото, відео)

У суді він вибачався у постраждалих, а в житті дарував зброю і рекомендував "ху**ити" з неї по людях

Імовірному винуватцю смертельної автокатастрофи, що сталася у Харкові 26 жовтня, Колі Харківському суд обрав запобіжний захід. У четвер, 28 жовтня, стало відомо, що підозрюваний залишиться під вартою на найближчі два місяці до з’ясування всіх обставин.

"Телеграф" вирішив ґрунтовно вивчити особу 16-річного підлітка, який не раз потрапляв у скандальні ситуації.

До аварії

Микола Харківський

Міленіал Микола Харківський народився 2005 року. У мережі його вже прозвали "золотим хлопчиком" — через його погану поведінку, більш характерну для представників злочинних угруповань.

У соцмережі Instagram Коля був дуже активним: постійно публікував відео зі свого відпочинку. У таке проведення часу входило лихацтво на машині в межах Харкова (на швидкості понад 150 км/год), зухвале спілкування з поліцією тощо. Наразі, щоправда, сторінка в "інсті" під ніком "М’ясокомбінат" повністю порожня — всі фото та відео були видалені майже одразу після ДТП.

Інстаграм Колі до всіх подій

Інстаграм Колі після ДТП

Окрім цього відомо, що ще у 14-річному віці Коля Харківський уже перебував у полі зору поліції. Все тому, що він влаштував стрілянину з травматичної зброї в одному з місцевих супермаркетів. Тоді через його витівку постраждала жінка, яка прийшла за покупками з дитиною.

Як виявилося пізніше, це не єдина поява Колі Харківського на людях із пістолетом. Користувач Facebook Сергій Гришин у четвер, 28 жовтня, поділився записом із дня народження одного із друзів Миколи.

На відео, де є вдосталь нецензурщини, Микола з гордістю вручає приятелю зброю в подарунок, закликаючи "заряджати та х**рити".

"Ми знаємо, що життя — це ї**на, с*ка, х**ня, і, можливо, бл**ь, ми іноді не будемо поряд, бл**ь, розумієш? Так ось, ї**ть, сьогодні в тебе з’явиться такий друг, який з тобою буде завжди, бл**ь. Розумієш, бл**ь?" — з цими словами підліток віддає іншому хлопцю пістолет.

Такий презент викликав захоплення у більшості молоді, яка перебувала на святкуванні.

Аварія та після неї

Смертельне зіткнення Infiniti, за кермом якого був Коля Харківський, із Chevrolet сталося пізно увечері вівторка, 26 жовтня. Спочатку повідомлялися, що винуватцем аварії став саме 16-річний підліток, який вирішив покатати друзів "з вітерцем".

Через кілька днів у мережі опублікували відео зі справжніх "перегонів" Харківського вулицями міста, де він неодноразово "пролітає" на червоне світло. До речі, за кілька хвилин до фатальної ДТП він мало не збив чоловіка на пішохідному переході, але навіть не зупинився перевірити, чи все гаразд.

Водій Chevrolet, у яку на потужній швидкості врізалася Infiniti, від отриманих травм помер на місці. Колю Харківського разом зі своїми друзями було відправлено до лікарні на огляд до лікарів.

На фото, котрі з’явилися незабаром після аварії, видно, що Харківський розбив голову, але він самостійно рухається і здатний розмовляти. На користь останнього говорить і те, що хлопець нібито зумів сховатися в туалеті, щоб зателефонувати в поліцію і заявити про викрадення Infiniti (до речі, автомобіль належить його матері).

Харківський у лікарні

Незабаром після цього Миколу Харківського було заарештовано та відправлено під варту. Повідомлялося, що зі слідством він не хоче співпрацювати, посилаючись на свої конституційні права.

На суді

Під час суду Харківський був тихим і боязким, не схожим на того хлопця, якого найчастіше бачили його друзі та підписники у соцмережах. Коли суддя надав йому слово, він навіть вибачився перед постраждалими і заявив, що не хотів, щоб таке сталося.

Так підозрюваний виглядав у залі суду

Проте доводи сторони обвинувачення видалися суду більш логічними, тому хлопець і залишився на 60 діб за ґратами. Заставу за підозрюваного вносити не дозволили. Втім, протягом наступних 14 днів захист може подати апеляцію та оскаржити наявний висновок суду.

Поки що ж із Колі Харківського, який постійно поводився зовсім не як пай-хлопчик, намагаються зробити саме такого. Батьки розповідають про постійні загрози, адвокат Інна Данилова каже, що смерті бажають навіть їй, а самому хлопцеві нібито навіть не надали належної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чому Харківському можуть додати термін, якщо його провину за аварію доведуть.