Відлуння першої судимості: лихачу Колі Харківському можуть додати термін за розстріл людей у супермаркеті

У 2019-му 14-річного Колю визнали винним у хуліганстві із застосуванням зброї

Микола Харківський, якого відправили на 60 діб у СІЗО за підозрою у скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна, вже був засуджений. І якщо два роки тому йому дали умовний термін за хуліганство із застосуванням зброї, то тепер йому світить в’язниця: до нового вироку можуть додати й попередній.

Про це з посиланням на речника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка повідомляє кореспондент "Телеграфа".

За словами спікера держобвинувачів, якщо провину Миколи доведуть, можливе часткове або повне додавання двох років позбавлення волі, які він має за попереднім вироком, до того, що буде прийнятий по аварії. Нагадаємо, що у цій справі Колі світить до восьми років ув’язнення без урахування першого терміну.

Зазначимо, що 7 листопада 2019 року Микола Харківський був замішаний у конфлікті зі стріляниною. На той час 14-річний хлопець неодноразово ображав дівчину, за яку вирішили заступитися її старший брат та мама. З’ясувати причини конфлікту вирішили у місцевому супермаркеті, але Микола відкрив стрілянину з пневматичної зброї та поранив людей, а потім ще й почав погрожувати постраждалим. Тоді суд визнав його винним за ч. 4 ст. 296 КК, але через вік Коля відбувся умовним терміном.

Нагадаємо, новий інцидент із Харківським стався 26 жовтня близько 20:45 на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда. Потік машин тільки-но почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.

Водій Chevrolet загинув на місці, в той час як водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зараз у реанімації перебуває троє людей.

Нагадаємо, у мережу злили відео з телефонів друзів Миколи Харківського, яке вони знімали, катаючись нічним Харковом перед автокатастрофою.