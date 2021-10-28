"Молчи, Коля, молчи": отец виновника смертельного ДТП в Харькове на суде отличился однозначным жестом (видео)

Виновник ДТП никаких подробностей аварии не озвучивал, а его адвокат оправдала это плохим самочувствием

В Харькове во время заседания суда по делу о смертельном ДТП на проспекте Гагарина, которое устроил 16-летний "мажор" Коля Харьковский, его отец Михаил отличился однозначным жестом.

Об этом свидетельствует соответствующее видео из зала суда, которое опубликовал Telegram-канал "Харьков 1654".

На кадрах, еще в самом начале заседания Михаил Харьковский, перед тем как сесть, дождался пока Николай на него посмотрит, а затем показал ему жест — вертикально приложил указательный палец к губам. Можно предположить, что отец виновника ДТП тем самым посоветовал ему молчать, или же не говорить ничего лишнего.

Пользователи сети в комментариях к видео жест отца также восприняли как призыв к молчанию и добавили, что Михаила Харьковского после всего этого необходимо отправить на скамью подсудимых.

К слову, на заседании суда Николай Харьковский заявил, что он не хотел ничего плохого и ему жаль, что случилась такая трагедия. А его адвокат сообщила корреспонденту "Телеграфа", что подозреваемый не может говорить о деталях ДТП, ссылаясь на плохое самочувствие.

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Напомним, решением суда 16-летнего парня отправили на 60 суток в СИЗО по подозрению в совершении смертельного ДТП на проспекте Гагарина.

Также мы писали, что харьковскому лихачу могут прибавить еще несколько лет тюрьмы по делу о расстреле людей.

Ранее "Телеграф" сообщал, вследствие аварии водитель Chevrolet, в который 16-летний парень влетел на Infiniti, погиб на месте. Виновника ДТП с пассажирами увезла "скорая". Сейчас в реанимации находится три человека, в то время как Николай Харьковский отделался незначительным рассечением на голове.