Готовится выйти? Как отбывает срок Зайцева, протаранившая "Лексусом" толпу харьковчан

В тюрьме Елена Зайцева находится с сентября 2019 года

18 октября запомнилось многим харьковчанам, как дата резонансной автомобильной аварии с участием Елены Зайцевой. В 2021 году исполняется четыре года с момента трагедии.

О том, как виновнице масштабного ДТП живется сейчас, сообщает "Сегодня".

Елена Зайцева, оказавшаяся осенью 2017 года за рулем внедорожника, въехавшего в толпу людей, училась в ХНУ им. Каразина. На момент аварии ей было всего 20 лет.

Отметим, что с осени 2019 года постоянным местом пребывания Елены Зайцевой является Покровский исправительный центр №79 на Днепропетровщине. Её полный срок наказания — десять лет, однако она с самого начала выбрала для себя образцовую линию поведения.

Елена Зайцева отбыла за решеткой только два года

Представители Государственной уголовно-исполнительной службы утверждают, что Зайцева не нарушает порядок, много читает, а также является активной участницей различных культурных мероприятий, которые проводят для заключенных. Также известно, что женщина занимается работой в одном из местных цехов — контролирует вышивку на одежде.

Госслужащие отмечают, что с подобным поведением осужденные обычно просят о досрочном освобождении.

По словам Ларисы Матвеевой, адвоката потерпевших в харьковском ДТП, чтобы говорить о подобном развитии событий, Зайцева должна отбыть за решеткой минимум половину из назначенного срока.

К тому же, на решение о вероятном досрочном выходе на свободу должны принимать с учетом компенсаций за причиненный вред. О Зайцевой же совсем недавно стало известно, что она выплачивает потерпевшим всего лишь по 30-40 грн в пару месяцев.

"Когда мы направляли запрос, с помощью которого хотели узнать о том, почему же от Зайцевой приходит так мало денег, то получили ответ. Зайцева отказалась раскрывать информацию, считает ее конфиденциальной", — рассказала Лариса Матвеева.

Напомним, резонансное ДТП, унесшее жизнь пятерых жителей Харькова, произошло 18 октября 2017 года. Из-за столкновения на оживленном перекрестке с Volkswagen Touareg внедорожник Lexus RX 350 вылетел на тротуар. Под колеса автомобиля тогда попало больше десятка человек, пятеро из которых погибли на месте. Еще шестеро получили ранения различной тяжести, один из пострадавших умер от полученных травм в больнице.

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Вместе с Зайцевой по делу также проходил 59-летний Геннадий Дронов.

За совершенное ДТП Елена Зайцева была осуждена на десять лет лишения свободы, а также на три года лишена права управлять автомобилем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на Прикарпатье байкер пытался скрыться с места аварии после того, как насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.