Готується вийти? Як відбуває термін Зайцева, яка протаранила "Лексусом" натовп харків’ян

У в’язниці Олена Зайцева знаходиться з вересня 2019 року

18 жовтня запам’яталося багатьом харків’янам, як дата резонансної автомобільної аварії за участю Олени Зайцевої. У 2021 року виповнюється чотири роки з моменту трагедії.

Про те, як винуватиці масштабного ДТП живеться зараз, повідомляє "Сегодня".

Олена Зайцева, яка знаходилася восени 2017 року за кермом позашляховика, котрий в’їхав у натовп людей, вчилася в ХНУ ім. Каразіна. На момент аварії їй було всього 20 років.

Відзначимо, що з осені 2019 року постійним місцем перебування Олени Зайцевої є Покровський виправний центр №79 на Дніпропетровщині. Її повний термін покарання — десять років, однак вона від самого початку вибрала для себе зразкову лінію поведінки.

Олена Зайцева відбула за ґратами тільки два роки

Представники Державної кримінально-виконавчої служби стверджують, що Зайцева не порушує порядок, багато читає, а також є активною учасницею різних культурних заходів, які проводять для ув’язнених. Також відомо, що жінка займається роботою в одному з місцевих цехів — контролює вишивку на одязі.

Держслужбовці відзначають, що з подібною поведінкою засуджені зазвичай просять про дострокове звільнення.

За словами Лариси Матвєєвої, адвокатки потерпілих у харківському ДТП, щоб говорити про подібний розвиток подій, Зайцева має відбути за гратами мінімум половину з призначеного терміну.

До того ж, на рішення про ймовірне достроковий вихід на свободу повинні приймати з урахуванням компенсацій за заподіяну шкоду. Про Зайцеву ж зовсім недавно стало відомо, що вона виплачує потерпілим всього лише по 30-40 грн на кілька місяців.

"Коли ми направляли запит, за допомогою якого хотіли дізнатися про те, чому ж від Зайцевої приходить так мало грошей, то отримали відповідь. Зайцева відмовилася розкривати інформацію, вважає її конфіденційною", — розповіла Лариса Матвєєва.

Нагадаємо, резонансна ДТП, яка забрала життя п’ятьох жителів Харкова, аварія сталася 18 жовтня 2017 року. Через зіткнення на жвавому перехресті з Volkswagen Touareg позашляховик Lexus RX 350 вилетів на тротуар. Під колеса автомобіля тоді потрапило більше десятка осіб, п’ятеро з яких загинули на місці. Ще шестеро отримали поранення різної тяжкості, один із постраждалих помер від отриманих травм у лікарні.

Попереджаємо: відео містить кадри жорстокі кадри, тому особливо вразливим людям дивитися не рекомендується (18+).

Разом із Зайцевою у справі також проходив 59-річний Геннадій Дронов.

За скоєне ДТП Олена Зайцева була засуджена на десять років позбавлення волі, а також на три роки позбавлена права керувати автомобілем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на Прикарпатті байкер намагався втекти з місця аварії після того, як на смерть збив дитину на пішохідному переході.