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Готується вийти? Як відбуває термін Зайцева, яка протаранила "Лексусом" натовп харків’ян

Автор
Олена Вєчканова
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Винуватицю загибелі п’яти осіб засудили на 10 років за ґратами Новина оновлена 18 жовтня 2021, 13:20
Винуватицю загибелі п’яти осіб засудили на 10 років за ґратами

У в’язниці Олена Зайцева знаходиться з вересня 2019 року

18 жовтня запам’яталося багатьом харків’янам, як дата резонансної автомобільної аварії за участю Олени Зайцевої. У 2021 року виповнюється чотири роки з моменту трагедії.

Про те, як винуватиці масштабного ДТП живеться зараз, повідомляє "Сегодня".

Олена Зайцева, яка знаходилася восени 2017 року за кермом позашляховика, котрий в’їхав у натовп людей, вчилася в ХНУ ім. Каразіна. На момент аварії їй було всього 20 років.

Відзначимо, що з осені 2019 року постійним місцем перебування Олени Зайцевої є Покровський виправний центр №79 на Дніпропетровщині. Її повний термін покарання — десять років, однак вона від самого початку вибрала для себе зразкову лінію поведінки.

Олена Зайцева відбула за ґратами тільки два роки
Олена Зайцева відбула за ґратами тільки два роки

Представники Державної кримінально-виконавчої служби стверджують, що Зайцева не порушує порядок, багато читає, а також є активною учасницею різних культурних заходів, які проводять для ув’язнених. Також відомо, що жінка займається роботою в одному з місцевих цехів — контролює вишивку на одязі.

Держслужбовці відзначають, що з подібною поведінкою засуджені зазвичай просять про дострокове звільнення.

За словами Лариси Матвєєвої, адвокатки потерпілих у харківському ДТП, щоб говорити про подібний розвиток подій, Зайцева має відбути за гратами мінімум половину з призначеного терміну.

До того ж, на рішення про ймовірне достроковий вихід на свободу повинні приймати з урахуванням компенсацій за заподіяну шкоду. Про Зайцеву ж зовсім недавно стало відомо, що вона виплачує потерпілим всього лише по 30-40 грн на кілька місяців.

"Коли ми направляли запит, за допомогою якого хотіли дізнатися про те, чому ж від Зайцевої приходить так мало грошей, то отримали відповідь. Зайцева відмовилася розкривати інформацію, вважає її конфіденційною", — розповіла Лариса Матвєєва.

Нагадаємо, резонансна ДТП, яка забрала життя п’ятьох жителів Харкова, аварія сталася 18 жовтня 2017 року. Через зіткнення на жвавому перехресті з Volkswagen Touareg позашляховик Lexus RX 350 вилетів на тротуар. Під колеса автомобіля тоді потрапило більше десятка осіб, п’ятеро з яких загинули на місці. Ще шестеро отримали поранення різної тяжкості, один із постраждалих помер від отриманих травм у лікарні.

Попереджаємо: відео містить кадри жорстокі кадри, тому особливо вразливим людям дивитися не рекомендується (18+).

Разом із Зайцевою у справі також проходив 59-річний Геннадій Дронов.

За скоєне ДТП Олена Зайцева була засуджена на десять років позбавлення волі, а також на три роки позбавлена права керувати автомобілем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на Прикарпатті байкер намагався втекти з місця аварії після того, як на смерть збив дитину на пішохідному переході.

Теги:
#ДТП #Харків #Засуджена #Олена Зайцева
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